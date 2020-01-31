新埔「會移動的花燈」慶元宵迎天穿 今起至2/15登場

4公尺高的巨型皮皮獅地景藝術坐落花田。（記者廖雪茹翻攝）

2020-01-31 13:03:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣以「會移動的花燈」聞名全國的新埔花燈迎天穿系列活動開跑！「2020（愛你愛你）金鼠娶親」等四大主燈今天點亮，為慶祝新埔花燈邁入第十年里程碑，今年特別將花燈融入時下電影熱潮打造帶著無限手套的皮皮獅創意花燈，結合五色尋石記集章活動，邀請民眾一起漫步新埔鎮三街六巷九宗祠，蒐集五色寶石的碎片印章換贈品。

縣長楊文科、新埔鎮長林保祿、縣議員陳新源、范曰富等，今早在公所前廣場，一同點亮四大主燈「吉日良辰迎親趣」、「鼠不盡的祝福」、「金鼠娶親」、「皮皮獅五色尋石記」為活動揭開序幕。

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今（31日）起到2月15日，民眾可在新埔藝文廣場，觀賞到以金鼠娶親故事為主題的花燈，以及皮皮獅手戴五色寶石手套創意花燈展示；還有4公尺高的巨型皮皮獅地景藝術坐落花田之中，街道上懸掛逾3400顆縣內國中小學生彩繪燈籠的作品，讓小鎮充滿濃濃的元宵氛圍。

楊文科特別推薦，2月8日晚上6點到9點半的新埔花燈踩街盛事，當天集結創意花燈、築夢舞集、飛藝舞團、水火共融表演節目、客家八音等社區和學校，合計超過50隊花燈隊伍的強大陣容，熱鬧敲響迎天穿節慶氣氛。

林保祿說，新埔花燈迎天穿活動讓大家從早玩到晚，白天賞花、逛市集、遊老街，晚上踩街看花燈。今起歡迎大小朋友來新埔走走，憑集章地圖（可至遊客中心索取或官網下載）蒐集五色石印章，集滿後可於2月8日活動當天至服務台兌換皮皮獅好禮。

特別的是，2月7日特別推出火笐夜遊吧哩國暨前夜祭音樂晚會，千人油笐火傍晚5點半自藝文廣場集合出發，邀請民眾網路報名共襄盛舉；音樂晚會則邀請鋼琴家卓甫見與小提琴家麥韻篁蒞臨表演。

交旅處表示，2月8日著英雄裝扮的民眾，可於服務台兌換LED酷炫手環；踩街現場拍照打卡，可兌換客家特色好禮；另民眾於2月6、7、8日（星期五、六、日）入住新竹縣合法旅宿業，除享有住宿優惠外，客人持住宿證明券參加7、8日新埔花燈及9日北埔油笐火活動，也可憑券兌換好禮。

另外，因應武漢肺炎疫情趨勢，活動工作人員全程配戴口罩，活動交通接駁車、服務台及救護站等處提供酒精乾洗手，也籲請參與民眾配戴口罩。

4公尺高的巨型皮皮獅地景藝術坐落花田。（記者廖雪茹攝）

新竹縣以「會移動的花燈」聞名全國的新埔花燈迎天穿系列活動開跑！今（31日）起到2月15日，民眾可在新埔藝文廣場，觀賞到以金鼠娶親故事為主題的花燈。（記者廖雪茹攝）

新竹縣以「會移動的花燈」聞名全國的新埔花燈迎天穿系列活動開跑！今（31日）起到2月15日，民眾可在新埔藝文廣場，觀賞到以金鼠娶親故事為主題的花燈。（記者廖雪茹攝）

新埔花燈迎天穿今年特別將花燈融入時下電影熱潮打造帶著無限手套的皮皮獅創意花燈，結合五色尋石記集章活動，邀請民眾一起漫步新埔鎮三街六巷九宗祠，蒐集五色寶石的碎片印章換贈品。 （記者廖雪茹翻攝）

新埔街道上懸掛逾3400顆縣內國中小學生彩繪燈籠的作品，讓小鎮充滿濃濃的元宵氛圍。 （記者廖雪茹攝）

新埔花燈迎天穿今年以金鼠娶親故事為主題製作巨型花燈。（記者廖雪茹攝）

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