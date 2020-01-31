武漢肺炎》航警偕海關安檢郵包查獲逾3萬片口罩 沒入移交疾管署

一名蘇姓台商31日上午搭機前往中國上海時攜帶8盒口罩，因超過每人可攜帶的5盒數量限制，遭海關稽查人員沒入3盒。（記者朱沛雄攝）

2020-01-31 11:52:56

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，為確保口罩供應國內所需及國人健康，經濟部公告本月24日起至2月23日止，CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及CCC6307.90.50.20-4 其他紡織材料製口罩」管制出口。旅客旅客攜帶口罩出境，於合理之自用數量範圍內，一人以5盒為限；一般出口貨物、郵包及快遞貨物未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩即不得出口，海關及內政部警政署航空警察局、海洋委員會海巡署等邊境管制機關，將嚴查嚴辦。

航警局指出，為配合政府政策管制口罩出口，全力協助海關針對旅客託運及手提行李、一般出口貨物、郵包及快遞貨物落實安檢，昨日會同海關在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共3萬3225片，全數由海關沒入，後續將依行政院長蘇貞昌指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

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此外，武漢肺炎疫情引發民眾搶購口罩，一名蘇姓台商今天上午搭機前往中國上海時攜帶8盒口罩，因超過每人可攜帶的5盒數量限制，被海關稽查人員沒入3盒。

關務署台北關上午表示，蘇姓台商上午從桃園國際機場第二航廈搭乘長航空公司班機前往上海，在辦理託運行李檢查時行時，被稽查人員發現託運行李內攜帶8盒口罩。海關依照違反海關緝私條例中管制物品項目，沒入3盒口罩；蘇男隨即搭機離境。

蘇姓台商向關務署人員表示，平日在中國昆山地區工作，此行在大陸至少超過半年，為了避免當地口罩缺貨，加上不清楚攜帶口罩的新限制，才攜帶數量較多的口罩前往大陸。

財政部關務署發布訊息表示，旅客攜帶口罩出境，於合理自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，旅客隨身攜帶口罩出境的合理自用數量，以每人最多5盒（每盒50片）為限。

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航警局30日會同海關在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共3萬3225片全數由海關沒入，後續將依行政院長蘇貞昌指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（航警局提供）

航警局30日會同海關在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共3萬3225片全數由海關沒入，後續將依行政院長蘇貞昌指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（航警局提供）

航警局30日會同海關在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共3萬3225片全數由海關沒入，後續將依行政院長蘇貞昌指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（航警局提供）

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