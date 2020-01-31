武漢肺炎》台鐵防疫升級！疫情若升溫乘客未戴口罩擬拒載

因應武漢肺炎，台鐵車廂每月4次全面消毒。（圖：台鐵局提供）

2020-01-31 10:04:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為因應武漢肺炎疫情持續擴散，每日運量逾60萬人次的台鐵，今起防疫措施再升級，台鐵局表示，車廂每月會做4次全面消毒，車站配置口罩、乾洗手液、體溫計，利用廣播系統、LED加強衛教宣導，請旅客乘車時務必配合；另會讓第一線員工健康自主管理，共同維護自身及旅客健康。

台鐵局表示，配合政府防疫政策，針對旅客宣導面向，使用車站及車廂廣播系統、LED加強衛教宣導，若旅客出現呼吸道症狀應配戴外科口罩，並儘速就醫。台鐵各車站也有配置口罩、乾洗手液及體溫計，並宣導請有呼吸道症狀旅客，配戴口罩並使用乾洗手液、與他人保持1公尺以上的距離，提醒身體不適、發燒旅客，必要時可提供口罩或量測體溫。若未來疫情持續升溫，台鐵局將配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，公告旅客須戴口罩乘車，如拒絕相關勸導，得依旅客運送契約拒絕運送。

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另外，台鐵局針對車站及列車全面性消毒清潔，列車每日皆以漂白水稀釋擦拭旅客會碰觸的配件、地板、扶手、窗戶、廁所等，每月4次以迪森藥劑及漂白水全面消毒車廂；若有疑似患者搭乘列車，就會再次對該列車全面消毒清潔，空調也比照SARS期間，將車廂空調溫度調整至21至23度間。

車站清潔方面，會由車站消毒人員穿戴手套、口罩、隔離衣或防水圍裙等個人防護裝備，視需要使用護目鏡或面罩，每日至少用漂白水稀釋，或以消毒液對站體設施進行1次消毒工作，並以售票大廳及月台候車椅、自動售票機、售票窗口、電扶梯、洗手間、樓梯扶手及各式觸摸式設備等處為重點。

針對第一線員工，台鐵局表示，會持續供給口罩、額溫槍及耳溫槍等防疫物資，確實督導及要求各段一線值勤人員，務必戴口罩，上班前施行健康管理量測體溫，如發燒超過38度，並經醫療、衛生單位確認並發出通知書，立即依規定停止上班，辦公場所馬上消毒。

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