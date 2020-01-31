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寒流發威！埔里清晨3.5度 高麗菜田全凍住

結冰的高麗菜變得硬梆梆，農民擔心寒害會持續擴大。（農民黃秋田提供）

結冰的高麗菜變得硬梆梆，農民擔心寒害會持續擴大。（農民黃秋田提供）

2020-01-31 09:40:26

〔記者佟振國／南投報導〕寒流發威，全台急凍，南投縣埔里鎮清晨最低溫只有3.5度，農民擔心農作物撐不住，清晨巡視自家高麗菜園，發現外層葉片已經結了一層透明的薄冰，整顆高麗菜變得「頂叩叩」，是繼2016年霸王級寒流後再現菜園結霜成冰，也擔心農作寒害問題將陸續傳出。

受寒流影響，全台各地氣溫偏低，中央氣象局今天清晨也發佈低溫特報，全台有15個縣市亮出橙色燈號，南投縣最低溫在中寮鄉，清晨6點只有2.9度，埔里鎮清晨6、7點也僅有3.6度及3.5度，創下入冬以來最低溫，上午陽光露臉，但氣溫回升有限，上午9點的氣溫6.6度，讓民眾直呼「真的好冷！」

桃米里農民黃秋田表示，自家栽種約2分地的高麗菜田，擔心高麗菜受凍，清晨下田巡視，發現菜園降霜，外層葉片都包著一層透明的薄冰，整顆菜變得「頂叩叩」，4年前的霸王級寒流來襲時似乎也沒有這麼嚴重，趕緊灑水進行補救，但損失已在所難免。

合成里大坪頂蔬果專業區，正值百香果栽種季節，但低溫導致園區結霜，農民擔心此時栽種果樹的幼苗也無法存活，威力甚至超過霸王級寒流。

海拔較高的仁愛鄉溫度更低，海拔約1000公尺的霧社、萬大發電廠清晨氣溫接近0度，清境地區的農作物也出現結冰等情形，農會也密切注意這波寒流造成的衝擊。

寒流發威，南投縣埔里鎮清晨最低溫只有3.5度，桃米里的高麗菜園結霜，外層葉片也結了一層透明的薄冰。（農民黃秋田提供）

寒流發威，南投縣埔里鎮清晨最低溫只有3.5度，桃米里的高麗菜園結霜，外層葉片也結了一層透明的薄冰。（農民黃秋田提供）

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