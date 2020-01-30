武漢肺炎》中國阻台灣入WHO 館長怒：藝人快罵兩句我聽聽

中國武漢肺炎延燒，台灣卻被拒於世界衛生組織（WHO）防疫體系之外，美、日、加等多國公開支持我國加入WHO，中國卻仍不斷阻止，「館長」陳之漢不滿怒嗆，要藝人們快罵中共兩句給他聽聽。（資料照）

2020-01-31 00:04:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎延燒，台灣卻被拒於世界衛生組織（WHO）防疫體系之外，雖然美國、日本、加拿大等多國都公開支持我國加入WHO，中國卻仍不斷阻止。對此，「館長」陳之漢不滿怒嗆，要藝人們快罵中共兩句給他聽聽。

世界衛生組織30日再度召開緊急委員會會議，決定近期急速擴散的武漢肺炎是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」，儘管台灣已有確診病例，仍遭專家會議排除在外。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與日本首相安倍晉三則接連公開表態，認為台灣有加入世界衛生組織的必要性，杜魯道更強調台灣是「重要抗疫夥伴。」

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由於中國因政治因素拒絕讓台灣加入WHO等國際組織，館長30日在臉書發文不滿地說，「今天的新聞中國極力阻擋我們加入世界衛生組織，也不與台灣分享防疫的資訊，快藝人們阿這時候快罵中共，罵兩句我聽聽？不是XX很正義嗎？」

不少網友一看就知道館長是在暗諷日前因政府實施口罩暫停出口而開罵的台灣藝人，紛紛留言，「牠們的祖國耶！哪裡敢罵啊！」、「阿館 他們不敢辣 」、「他們不敢罵乾爹啦」、「祖國哪敢得罪」。

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