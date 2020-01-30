武漢肺炎沒掃興 春節連假恆春半島估湧20萬人

今天恆春的餐廳直到下午1點半都還有人排隊等吃午餐。（記者陳彥廷翻攝）

2020-01-30 23:27:17

［記者陳彥廷／屏東報導］春節連假出遊潮雖逢武漢肺炎疫情影響出遊意願，屏東恆春半島今年春節卻有回春跡象，初估連假約有20萬人湧入，喜迎春燕。

據統計車流換算，春節連假初估有湧進約20萬人次，扣除返鄉潮，大多為遊客，原本初四下起大雨，預期單日出遊者將減少，沒想到也有4萬人次南下。

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當地1名渡假村業者指出，今年春節大部分同業都對業績笑呵呵，除墾丁核心地區全滿外，周邊也都有7到8成的住房率，而今明兩天雖然沒有放假，但還有觀光局針對平日的秋冬遊補助，今天恆春的餐廳到下午1點半還有人排隊等著吃午餐。

業者說，墾丁這幾年雖已開始轉型，但中國團客仍是很重的比例，但現在為阻絕武漢肺炎，中斷中國旅遊團，雖然目前尚看不出影響，但重要的是中國客瞬斷後的衝擊，相較當年SARS期間對中國客並不依賴就已受重創，現在隔絕疫情於境外將是觀光業重生的契機。

業者為加強吸引國人出遊到墾丁，也不忘推廣今年屏東新春熱鬧強強滾，從浪漫楓紅的四重溪溫泉季，到屏東市區還有夜間光影雕琢、夢幻綺麗的屏東綵燈節與屏東聖誕節，燈區串連屏東公園與萬年溪，展現屏東農業軟實力的屏東熱帶農業博覽會，客家傳統元宵活動的六堆祈福尖炮城等。

業者說，政府雖然已考量針對武漢肺炎補貼旅遊業，但秋冬遊補助每房1000元就到31日禮拜五，歡迎全台遊客抓緊春節最後假期前來墾丁，到露天空氣又非常好的戶外且天氣溫暖不受寒流影響的恆春半島旅遊、避寒。

28日的收假車潮，直到晚上都還沒紓解。（記者陳彥廷攝）

恆春半島擁有全台冬季欽羨的好空氣和好天氣。（記者陳彥廷攝）

四重溪溫泉季今年走楓紅浪漫世界。（記者陳彥廷翻攝）

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