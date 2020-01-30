輪椅老人負氣離「家」 草屯警凌晨奔波勸回

草屯派出所員警寒夜中苦勸輪椅老人，趕快跟工作人回安養中心。（記者陳鳳麗翻攝）

2020-01-30 23:45:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕寒流來襲凌晨氣溫極低，草屯鎮卻有輪椅老人縮在街角，草屯派出所巡邏員警發現，從其乘坐輪椅印有某養護中心名稱，推測他在該中心安養，經奔走聯絡到中心人員到街頭接回負氣出走的老人，這位輪椅老人原本不肯回去，員警們苦口婆心勸導後，該老人才結束數小時的寒夜出走行程，讓員警們鬆了一口氣。

這位由縣府安排住在南投縣草屯鎮某家安養中心的66歲老人，是在30日凌晨近1點，被民眾發現在草屯鎮博愛路和仁愛街口，不願理人也不肯接受幫忙，該民眾看到員警下來簽巡邏箱，趕緊告知此事，請員警協助。

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帶隊巡邏的草屯派出所所長劉泰宏，與員警蔡宜軒、李晉安，詢問這位輪椅老人家住何處，如何聯絡家人，他均拒答，只肯透露自己的姓名和年紀。

劉泰宏從其輪椅上印的某安養中心名字，判斷該老人應是在這家安養中心的老人家，於是趕往2、3公里外的安養中心，向安養中心求證後證實該老人是中心的住民，但卻不知這位住民不見了。

安養中心後來派出一位男性工作人員開車到仁愛街口，要接回這位輪椅老人，惟老人家一見工作人員即生氣，怒指工作人員明知道他在門外抽菸，故意把門上鎖上讓他無法進入。而工作人員則澄清，他根本不知有人在門外。

固執的輪椅老人說什麼也不肯回去安養中心，3位員警只好繼續開導他，最後終於說服老人家回中心，結束輪椅老人數小時的寒夜流浪之旅。

草屯派出所員警到安養中心詢問有無失走老人。（記者陳鳳麗翻攝）

輪椅老人不肯跟工作人員回去，不斷推輪椅前行，員警一直勸說他。（記者陳鳳麗翻攝）

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