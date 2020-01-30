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桃園燈會「光之巨龍秀」首度亮相 爆場觀眾大呼驚奇

桃園燈會「光之巨龍秀」首度亮相，爆場觀眾大呼驚奇。（記者李容萍攝）

桃園燈會「光之巨龍秀」首度亮相，爆場觀眾大呼驚奇。（記者李容萍攝）

2020-01-30 22:50:44

〔記者李容萍／桃園報導〕2020年桃園燈會明（31）日起至2月12日在平鎮新勢公園、老街溪河岸公園及中壢光明公園展開，首度邀請來自法國的Planete Vapeur機械巨獸馬戲團，帶來融合科技與藝術的「光之巨龍秀」，活動期間每晚7至9時的整點，匯集「12公尺高機械巨龍」、「馬戲團特技演員」和「多重聲光特效」進行展演，今晚於「銀河曙光燈區」進行5分鐘的彩排，吸引爆場民眾先睹為快。

桃園市長鄭文燦主持彩排展演表示，今年桃園燈會順著老街溪約2公里沿岸區域，以「光之桃花源」為主軸舉辦，包括平鎮區新勢公園「飛天曙光燈區」、中壢區老街溪河岸公園「銀河曙光燈區」、光明公園「大地曙光燈區」等三大燈區，各以不同主題呈現，活動期間除有許多主題燈組，也舉辦大型表演活動，帶給民眾有別以往的燈會體驗。市府將持續推動老街溪包括景觀、植栽等各方面的改造，讓親水的老街溪搭配燈會，將城市點綴得更加美麗。

觀光旅遊局長楊勝評說，來自法國的光之巨龍秀，是台灣少見融合「科技與藝術」的表演大秀，這隻高達12公尺超大型機械巨龍，有如電影「大黃蜂」一樣佇立在桃園燈會，白天是靜立不動的大型雕塑、公共藝術作品，如同東京台場的獨角獸鋼彈般，是網紅拍照打卡必來的熱點，到了晚間7、8、9時整點，還會「亮起來、動起來」，變成一組結合「機械、科技、燈藝」的主題燈組，並與法國機械巨獸馬戲團互動展演，是台灣首見結合燈飾與觀眾互動的表演秀，並且呈現「日夜雙效」、「展演雙能」的效果，全場演出約30分鐘，絕對令人大呼驚奇！

Planete Vapeur機械巨獸馬戲團團長Pierre Povigna擁有建築學相關背景，對複雜的機械和巨型機器人充滿熱情，他聚集一群志同道合的技術人員和藝術家們，不論天上飛、地上走、水裡游的生物，都把他變成了現實中的神奇世界。

桃園燈會除了光之巨龍秀，設在飛天曙光燈區的光之飛航秀，大地曙光燈區的大地花毯秀，都是台灣少見、獨有的特色展演，整個桃園燈會更有超過40組結合科技創意及傳統文化的燈組，市府歡迎民眾前來桃園老街溪，感受2020桃園燈會-光之桃花源的魅力！

桃園燈會「光之巨龍秀」首度亮相，爆場觀眾大呼驚奇。（記者李容萍攝）

桃園燈會「光之巨龍秀」首度亮相，爆場觀眾大呼驚奇。（記者李容萍攝）

桃園燈會沿著老街溪「放閃」。（記者李容萍攝）

桃園燈會沿著老街溪「放閃」。（記者李容萍攝）

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