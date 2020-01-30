武漢肺炎》2婦人狂掃販賣機口罩 醫院看管每人限購一盒

衛生福利部基隆醫院急診室外原本有設置口罩販賣機，投入10元硬幣可購買兩片口罩1盒，有兩名婦人29日買走大批口罩，基隆醫院緊急將販賣機遷入室內由保全看管，並且今天下午將原本1人購買2盒的規定，修改規定為1人限購1盒。（記者俞肇福攝）

2020-01-30 20:37:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎疫情越演越烈，全台各地出現口罩搶購人潮，衛生福利部基隆醫院的口罩販賣機，因為一片才5元，比四大超商販賣的口罩一片8元，還便宜3元，有兩名婦人29日貪圖便宜，無視每人限購2盒的公告，兩人合作，一個投幣一個裝袋買走大批口罩，路人見狀向醫院反映；院方今天緊急將口罩販賣機搬進室內，由保全看管，並且下修1人限購1盒。

因應武漢肺炎各地積極進行防疫措施，基隆醫院請民眾進入醫院務必戴口罩，並且要量額溫，院方在醫院外設置口罩販賣機，提供要進入院區但無口罩的民眾購買，做好個人衛生管理。

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基隆醫院急診室外有個口罩販賣機，1盒2個賣10元。有兩名女子29日似乎是有備而來，準備了大提袋要裝口罩，1人負責投幣，1人負責拿口罩裝入袋中，兩人動作迅速買走了整袋的口罩（有人粗估應該有上百個）。

有路人經過，見兩婦人的行徑大感詫異，向院方反映，院方通知保全出面關切，兩人才悻悻然離開；醫院事後貼出聲明「每人限購2盒」，今天更請廠商把販賣機從外牆移到急診室大門旁，下午修正購買額度為每人限購1盒，並由保全和負責體溫篩檢人員，柔性勸導民眾配合。

衛福部基隆醫院院長林慶豐說：「我們看到有民眾囤積口罩，我們也覺得相當不齒，覺得這是非常不道德的行為。他公開呼籲，口罩夠用就好，不要囤積，免得有需要的民眾無防疫物品可用，影響有需要就醫民眾權益。」

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衛生福利部基隆醫院急診室外原本有設置口罩販賣機，有兩名婦人29日買走大批口罩，基隆醫院緊急將販賣機遷入室內由保全看管，圖中的機器是還未搬遷前、裝在戶外。（記者俞肇福翻攝）

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