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武漢肺炎》金門馬拉松停辦 報名費2月底前全額退還

金門馬拉松每年報名必定「秒殺」，今年為免武漢肺炎疫情擴大，決定暫停辦理。（資料照）

金門馬拉松每年報名必定「秒殺」，今年為免武漢肺炎疫情擴大，決定暫停辦理。（資料照）

2020-01-30 19:32:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天傍晚發布新聞稿指出，因應武漢肺炎疫情變化，2020金門馬拉松賽事決定停辦，報名費將採「全額退費」，已製作完成的報名禮賽衣、號碼布及健康食品等也將寄給跑者，相關費用由縣府吸收。另外，航空公司也籲請已購票的跑者及隨行家屬，只要於2月5日前持相關證明辦理退費，得免扣手續費。

至於選手預訂旅館、民宿部分，縣府已呼籲金門縣旅宿業協助與配合，如遊客決定取消2月6日至10日訂房，盡量給予最大寬容，並無條件辦理退費；如遊客遇有退費消費爭議無法解決，可電洽縣府觀光處（082）325630轉62710詢問。

金門縣政府因應今年馬拉松暫停辦理，今天下午由副縣長黃怡凱召集相關局處研商退費配套措施。

2020金門馬拉松競賽組原有8200人報名，受遠航停飛影響，仍有約7700人繳費報名，選手依組別報名費分別是800元、700元、600元不等。縣府召開會議預擬多項方案，敲定報名費採「全額退費」，大會將於2月底前完成退費作業。

報名禮（含賽衣、號碼布及健康食品）部分，在公布停賽後無法親自至現場領取者，大會也將於2月底前免費協助寄送。此外，縣府強調，今年已報名但因停辦而無法至金門參加馬拉松的跑友，可於明年度（2021）優先報名，相關細節將於2021金門馬拉松競賽規程公告。

縣府指出，立榮與華信航空退費部分，請有意辦理退票的金門馬拉松跑友及陪同眷屬，於「109年2月5日前」出示參賽者報名成功畫面或提供訂單編號及回執編號，陪同眷屬還需提供訂房證明或任何可證明與跑者同行的文件，至機場或電洽訂位中心辦理退票，航空公司將不收手續費，逾時不候，務請跑友注意時效。

有關金門馬拉松相關最新消息，可持續關注「金門馬拉松-Facebook粉絲專頁」、「金門教育fun學趣-Facebook粉絲專頁」與「中華民國路跑協會網站」。

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