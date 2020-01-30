澎湖「白金」土魠價格大崩盤 民眾搶便宜

農曆年後澎湖白金土魠，因內需市場價格崩盤。（記者劉禹慶攝）

2020-01-30 19:28:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年前價格三級跳的澎湖白金-土魠，開工首日卻突然大崩盤，不少民眾一早前往魚市場搶便宜；魚販表示，價格溜滑梯的原因，除了年後需求量大減外，還有台灣魚市尚未開市、宅配業者尚未收件等有關，因此只有內需市場價格下跌。

名列澎湖三金之一的「白金」土魠，每年農曆春節前夕洄游至澎湖海域，也是油脂最肥美的季節，成為過年前最夯的漁產品，價格自然水漲船高，今年春節前每公斤就加百元，5公斤就是每公斤500元起跳、6公斤就是每公斤600元，以此類推，10公斤以上往往一尾就要上萬元起跳，被認為是有錢人的年菜。

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今日上班第一天馬公第三漁港魚市場土魠魚市價，卻出現破盤價，5公斤大小降到每公斤350元左右，每公斤價差150元，市場魚販表示，這幾天因為台灣高雄那邊未開市，漁民捕獲的土魠魚都集中在馬公販售，而冷凍宅配業者也還沒有收件寄送，加上年節過後整體需求大幅下降，在內需市場消費有限下，自然降價求售，民眾才會有便宜貨可撿。

其實土魠魚最好吃的體型在7公斤上下，今日價格掉到每公斤430元、8-10公斤450-600元、10公斤以上也只要每公斤650元，一般人會選體型7公斤以上的土魠魚，因為它的油脂分配比例最均勻，口感最優，吸引許多民眾前往搶購，預料還有3天的好光景，等到下周一台灣魚市場紛紛開市後，價格可能回穩。

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