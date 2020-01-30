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天候影響 國道初二交通事故232件創歷史新高

今年大年初一到初五國道共發生686件交通事故，比去年同期減少，初二整天卻有232件交通事故，創下歷史新高。（中央社）

今年大年初一到初五國道共發生686件交通事故，比去年同期減少，初二整天卻有232件交通事故，創下歷史新高。（中央社）

2020-01-30 19:38:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕春節連續假期結束，交通部高公局表示，今年大年初一到初五國道共發生686件交通事故，平均每天有137件，比去年同期減少，不過除夕到初二的肇事件數及肇事率都高於去年同期，尤其初二整天共有232件交通事故，創下歷史新高。

高公局統計，春節期間每天雙向交通量介於90.1到128.8百萬車公里。交通量負荷最重是初一至初五日平均交通量為122百萬車公里，比108年同期減少11%，推估主要是旅遊旅次減少及部分移轉到去年底甫通車的台61線等因素。

其中，南向交通量以初一之66.4百萬車公里為最大量，北向以初四之71.4百萬車公里為最大，雙向以初三128百萬車公里為最大；另國5初一至初五每日平均交通量達3.4到3.5百萬車公里，與去年同期相近。

高公局分析，初一至初五整體總壅塞路段與時段數量比108年同期減少20%；其中，初二壅塞程度略高於去年同期，初三至初五的新竹、彰化、桃園、南投各分向重點路段壅塞率都較108同期減低，其中以初四國1北向彰化路段降幅達19%為最多。

每逢假期必塞的國道5號，今年初一至初三南向壅塞率均低於108年同期，初二至初四北向壅塞率均高於108年同期。此外，國5蘇澳服務區於春節假期間，每日進出交通量為5000到6000輛次，顯示往返蘇花改的民眾充分利用該服務區進行短暫休憩及行旅服務。

高公局統計，春節初一至初五國道交通事故總計686件（日平均137件），較108年同期總計773件（日平均154件）減少；只有除夕至初二的肇事件數及肇事率均高於108年同期，尤其初二受天候影響，共發生232件交通事故，創歷史新高。

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