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武漢肺炎》武漢阿伯搭高捷？ 高捷：未接獲新病例搭乘

網傳有阿伯搭高捷時，與朋友通電話自稱「自己是從武漢回來」，引起恐慌。高捷公司強調，「未接獲有新病例搭乘高捷」。圖為高雄市長韓國瑜日前搭高捷視查防疫。（資料照）

網傳有阿伯搭高捷時，與朋友通電話自稱「自己是從武漢回來」，引起恐慌。高捷公司強調，「未接獲有新病例搭乘高捷」。圖為高雄市長韓國瑜日前搭高捷視查防疫。（資料照）

2020-01-30 18:00:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有網友在臉書社團「爆公社二館」貼文指出，一名阿伯搭高捷時，與朋友通電話時自稱「自己是從武漢回來」，引起恐慌。對此，高捷公司強調，「未接獲有新病例搭乘高捷」，1922疫情通報專線不排除對方是故意在捷運上製造恐慌。

一名女網友在「爆公社二館」貼文說：「剛剛我朋友從台北搭高鐵回高雄，在捷運上遇到這個阿伯，阿伯電話中自稱從武漢回來，音量大到車廂的人都聽到，紛紛用白眼看他，他大約00:03在三多站下車」。

網友後來打電話給1992檢舉，1922人員表示，武漢已經封城，阿伯應該不可能剛從武漢回來，可能是故意在捷運上製造恐慌，且武漢回來的人，需進行居家隔離，會用電話追蹤是否在家，不太可能在外趴趴走。

對此，高捷公司也表示，並未接獲衛生局或防疫單位告知有新的病例搭乘高捷的紀錄，網路上該旅客故意讓人心生畏懼的行為，實不可取。

高捷公司強調，目前政府防疫措施，雖尚未強制規定旅客應戴口罩才能搭乘，但旅客如果有蓄意行為，影響其他旅客搭乘疑慮，進而影響大眾捷運系統行車安全，高捷公司獲報會派人上車勸阻，如勸阻不聽者，有權拒絕載運，並通報捷運警察及防疫單位強制處理。

目前高捷公司針對旅客常接觸設備範圍，包括扶手、電梯扶手帶、售票機、驗票閘門、列車拉把、座椅、洗手間等，均會定時清潔消毒，服務台並配置有乾洗手供民眾使用，歡迎民眾安心搭乘。

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