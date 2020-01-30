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你這個月搭了幾次？北捷明結算1月回饋金

北捷常客優惠計算比例圖。（北捷提供）

北捷常客優惠計算比例圖。（北捷提供）

2020-01-30 16:05:17

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運將於2月起推出常客優惠回饋制，每月搭乘10次以上的乘客最高可享30%現金回饋。其實北捷從1月份起就開始累計乘客月搭乘次數，回饋金將在31日結算，現在乘客在閘門刷卡時，顯示器就會顯示目前累積搭乘次數與金額，這筆回饋金最快2月1日就能拿到。

北捷指出，常客回饋比例依每卡每月搭乘次數決定，旅客每月搭乘11到20次，隔月回饋10%；每月搭乘21到30次，隔月回饋15%；每月搭乘31到40次，隔月可獲回饋20%、每月搭乘41次到50次，隔月回饋25%、每月51次以上，隔月回饋30%。

搭乘次數是以完成「進站刷卡、出站扣款」為1次，日期以出站扣款時間計算，累積日期為每月1日0點開始，至每月最後一天24時，回饋金將於隔月1日起民眾刷卡進站時存入電子票證中，旅客在下個月起的6個月內刷卡進站時可直接獲得回饋。也就是說，1月的回饋金最快2月1日就能拿到，且用途不限搭捷運，也可用於日常消費。

由於常客優惠搭乘次數是以每10次為一個級距，超過級距就能回饋比例就會提升，如果民眾搭乘數已經接近下一個級距，可以考慮多搭一次進入下一個級距、換取更高的回饋金。

舉例來說，如果月底前已經搭40次（回饋比例為20%）、累積金額為1000元，這樣可以回饋1000x20%=200元，如果以20元最低票價再多搭一次，累積次數就變為41次（回饋比例提高為25%）、累積金額為1020元，回饋金額就會變成1020x25%=255元，等於民眾多花20元卻拿回55元。

目前民眾可從多種管道查詢累積搭乘次，乘客可持捷運站票卡查詢機查詢當月累積次數、回饋金額；自動售票機螢幕也可以顯示次數與金額；當乘客刷卡進出車站時閘門顯示器也會開始顯示當月累積次數。北捷指出，2月1日北捷還會推出「台北捷運GO」APP，讓民眾就算不在捷運站也能查詢。

台北捷運將於2月起推出常客優惠回饋制，每月搭乘10次以上的乘客最高可享30%現金回饋。（記者蔡思培攝）

台北捷運將於2月起推出常客優惠回饋制，每月搭乘10次以上的乘客最高可享30%現金回饋。（記者蔡思培攝）

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