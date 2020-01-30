為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹市東門市場耐震補強工程近期動工 年底完工展新貌

新竹市東門市場是年輕人創業新興地，市府已爭取經費，將投入5808萬元進行耐震補強工程，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場是年輕人創業新興地，市府已爭取經費，將投入5808萬元進行耐震補強工程，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

2020-01-30 17:55:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府啟動傳統市場東門市場耐震補強工程，已完成規劃設計，近期就會施工，預計年底完工，未來除加強電力供應的穩定性，也會進行牆面的拉皮及耐震補強工程，並進行地面和環境整理，期許讓東門市場成為傳統市場與創意異國美食天堂的集散天地。

市府產發處表示，東門市場已成為年輕人晚上聚餐的最佳首選，市府辦理各項活化工程，也提升東門市場的功能性，此次市府將投入5808萬元，針對東門市場內部進行整修及耐震補強工程，工程包括屋頂隔熱防水、220V電路系統及機電配管配線工程、自動灑水設備工程、污水處理設備及排水工程、室內裝修工程等，將提供更安全、舒適、整潔的市場環境，賦予老市場展新樣貌。

產發處表示，目前規劃設計已完成，耐震補強設計在今年1月初，也通過經濟部前瞻計畫耐震補強專案審查會議，後續會整理相關書圖文件後，辦理工程發包作業，預計今年底完成耐震補強及整建工程，施工過程將以影響攤商營運最小的方式進行，完成後也會繼續進行空攤活化招商作業，讓東門市場活化利用再升級，提供在地青年創業圓夢空間。

產發處表示，東門市場設立於1900年，已有百年歷史，曾是台灣最大市場，1977年改建，是地上3層、地下1層之建物，成為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最「潮」的賣場，進駐許多舶來品商店，隨時代變遷，建築物構造及設備逐漸老化，傳統市場榮景不在，但市府這幾年啟動東門市場活化再造工程，引進年輕人的「東門青年基地」，和各種創意料理商家進駐，不到4年已吸引近40餘家年輕店家進駐開店，很多還是排隊美食名店，期許這次透過耐震補強工程，再造東門市場新榮景。

新竹市東門市場是年輕人創業新興地，市府已爭取經費，將投入5808萬元進行耐震補強工程，預計年底完工，要讓東門市場購物用餐更安全舒適。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場是年輕人創業新興地，市府已爭取經費，將投入5808萬元進行耐震補強工程，預計年底完工，要讓東門市場購物用餐更安全舒適。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場耐震補強後的完工示意圖。（記者洪美秀翻攝）

新竹市東門市場耐震補強後的完工示意圖。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
營建署3年54億推動耐震補強 首例花蓮示範點獲好評
2019-10-25 13:52

營建署3年54億推動耐震補強 首例花蓮示範點獲好評
議員爆北市私校65棟不安全校舍 師生安全堪慮
2019-09-23 19:14

議員爆北市私校65棟不安全校舍 師生安全堪慮
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
苗栗公有建物補強率低 議員籲縣府重視
2019-09-21 16:41

苗栗公有建物補強率低 議員籲縣府重視
私有公眾建物耐震評估申報 首波鎖定網咖、教室
2019-05-28 08:36

私有公眾建物耐震評估申報 首波鎖定網咖、教室
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

2020-01-29 20:15

武漢肺炎》彰化口罩工廠被搬空 口罩之亂明暫停一天

2020-01-30 12:43

武漢肺炎》與確診病例同班機男子鬧失蹤 彰縣衛生局開罰10萬

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播