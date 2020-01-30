竹市東門市場耐震補強工程近期動工 年底完工展新貌

新竹市東門市場是年輕人創業新興地，市府已爭取經費，將投入5808萬元進行耐震補強工程，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

2020-01-30 17:55:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府啟動傳統市場東門市場耐震補強工程，已完成規劃設計，近期就會施工，預計年底完工，未來除加強電力供應的穩定性，也會進行牆面的拉皮及耐震補強工程，並進行地面和環境整理，期許讓東門市場成為傳統市場與創意異國美食天堂的集散天地。

市府產發處表示，東門市場已成為年輕人晚上聚餐的最佳首選，市府辦理各項活化工程，也提升東門市場的功能性，此次市府將投入5808萬元，針對東門市場內部進行整修及耐震補強工程，工程包括屋頂隔熱防水、220V電路系統及機電配管配線工程、自動灑水設備工程、污水處理設備及排水工程、室內裝修工程等，將提供更安全、舒適、整潔的市場環境，賦予老市場展新樣貌。

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產發處表示，目前規劃設計已完成，耐震補強設計在今年1月初，也通過經濟部前瞻計畫耐震補強專案審查會議，後續會整理相關書圖文件後，辦理工程發包作業，預計今年底完成耐震補強及整建工程，施工過程將以影響攤商營運最小的方式進行，完成後也會繼續進行空攤活化招商作業，讓東門市場活化利用再升級，提供在地青年創業圓夢空間。

產發處表示，東門市場設立於1900年，已有百年歷史，曾是台灣最大市場，1977年改建，是地上3層、地下1層之建物，成為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最「潮」的賣場，進駐許多舶來品商店，隨時代變遷，建築物構造及設備逐漸老化，傳統市場榮景不在，但市府這幾年啟動東門市場活化再造工程，引進年輕人的「東門青年基地」，和各種創意料理商家進駐，不到4年已吸引近40餘家年輕店家進駐開店，很多還是排隊美食名店，期許這次透過耐震補強工程，再造東門市場新榮景。

新竹市東門市場是年輕人創業新興地，市府已爭取經費，將投入5808萬元進行耐震補強工程，預計年底完工，要讓東門市場購物用餐更安全舒適。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場耐震補強後的完工示意圖。（記者洪美秀翻攝）

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