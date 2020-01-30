武漢肺炎》竹市消保官：口罩供應正常、價格平穩 不必恐慌

新竹市消保官劉興振今天一早就到各超商及通路了解口罩銷售情形，針對民眾檢舉的店家也前往了解，初步判斷並無囤積或哄抬物價情形，民眾勿須恐慌，口罩供應情況也都很穩定。（記者洪美秀攝）

2020-01-30 14:51:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是開工日，很多民眾都已上班，不過有民眾發現買不到口罩，更有人檢舉有店家或藥妝店囤積口罩並哄抬口罩價格，新竹市消保官劉興振說，這2天已到各大超商及藥妝店稽查，目前未發現有囤積或哄抬物價情形，請民眾勿恐慌，價格及口罩供應都正常。

新竹市消保官今天上午前往屈臣氏站前店、寶雅武昌店、北大台安藥局、頂好超市北大店、屈臣氏北大店、全聯西大店、7-11中正店、全家水田店、大樹藥局中正店、大潤發湳雅店、杏一藥妝台大店、法瑪士藥局台大店、維康藥妝台大店、佑全藥局自由店、愛買超市巨城店等店家，進行口罩供貨與價格查訪。

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消保官劉興振說，部分賣場商家架上已無口罩，經詢問價格並無變動，也已向廠商訂貨正待補貨中，其中屈臣氏站前店今天上午已有新口罩上架，價格不變、法碼士藥局有民眾排隊買口罩、7-11、全家、萊爾富便利商店、杏一、維康藥妝店等都有疾管署釋出的口罩，一片8元，供貨無虞，價格穩定，請民眾無須恐慌性搶購。

消保官提醒，若民眾有發現廠商囤積口罩以抬高價格，可向衛生局或消保官檢舉，檢舉專線為03-5249264消保官辦公室。消保官會聯合檢調單位一起調查，若有不法將移送偵辦。

對民眾在網路貼文指有小藥妝店將一片不到1元的紙口罩以每片8元售出的情況，劉興振也前往了解，不過，初步了解民眾退貨有退錢給消費者，另口罩零賣價格還有待了解是否為先前囤積的商品等，後續都會繼續追蹤，初步判斷並無哄抬價格或囤貨情況。

新竹市消保官劉興振今天一早就到各超商及通路了解口罩銷售情形，針對民眾檢舉的店家也前往了解，初步判斷並無囤積或哄抬物價情形，民眾勿須恐慌，口罩供應情況也都很穩定。（記者洪美秀攝）

新竹市消保官今天到各地稽查口罩供應情形，目前口罩供應情況穩定，另市府大廳及各區公所辦公場合，也都有提供乾洗手的酒精消毒液。（記者洪美秀攝）

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