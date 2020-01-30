全中運主視覺、吉祥物亮相 江孟芝為家鄉跨刀設計

屏東縣政府今天發表全中運主視覺及識別系統設計。（記者羅欣貞攝）

2020-01-30 13:01:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2020全國中等學校運動會今年4月將於屏東登場，屏東縣政府邀請旅美設計師江孟芝，為大會設計一系列的主視覺意象、識別系統以及LINE貼圖。

今天（30日）屏東縣府邀請江孟芝親自到場說明，發表2020全中運識別系統設計理念、20個運動項目（含聖火）吉祥物及LINE貼圖。

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屏東縣長潘孟安表示，這次屏東縣承辦的全中運，將會有一連串突破傳統賽事的做法，其中包含邀請土生土長屏東人的旅美設計師江孟芝，為全中運大會設計的主視覺意象與吉祥物。之前於屏東縣跨年晚會登場的吉祥物「驕仔」，不僅是台語「鳥」的意思，也是「我屏東我驕傲」雙關，代表屏東的榮耀之子，將在這場2020全中運的盛會大放異彩。

江孟芝特別強調：這次的「2020全中運」LOGO設計理念，是由「屏」字草書轉化而來，也是展開雙翅飛翔的意象，更融合雙手交叉的原住民舞蹈、煙火造型與跑道的曲線在其中，展現運動、成長與榮耀的精神。

同時，江孟芝設計師也針對20個比賽項目，打造出各式各樣運動造型的「驕仔」，作為運動識別系統。最特別的是，為了更有效的行銷全中運，本次全中運也由江孟芝設計一款「全能驕仔」LINE動態貼圖，以吉祥物「驕仔」為主角。

「2020全中運在屏東」，屏東縣政府邀請各縣市的選手，4月18日至23日到風光明媚的屏東盡情揮灑汗水，享受比賽的節奏。同時也誠摯敬邀全國的民眾，來到屏東觀光作客，共同期待屏東縣為每位選手、教練、家長及民眾在這次的屏東全中運留下深刻難忘的回憶。

江孟芝（右）為家鄉主辦的全中運設計主視覺。（記者羅欣貞攝）

主視覺以紅白黑為主色系。（記者羅欣貞攝）

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