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新竹藥局「紙口罩」一盒漲成800元 網友罵爆「別當盤子」

網友發現藥局賣的「紙口罩」從70元漲到800元，讓他十分驚訝。（圖擷取自臉書社團《新竹爆料公社》）

網友發現藥局賣的「紙口罩」從70元漲到800元，讓他十分驚訝。（圖擷取自臉書社團《新竹爆料公社》）

2020-01-30 09:24:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，台灣許多民眾紛紛瘋搶口罩，不過有新竹網友發現，他在新竹某藥局購買口罩時，發現藥局賣的「紙口罩」竟然從70元漲到800元，讓他十分驚訝，將此狀況貼至臉書社團《新竹爆料公社》後，引發網友熱烈討論。

該網友表示，他的家人昨日到一間藥局採購口罩時，發現一盒100入的「紙口罩」竟然要價800元，當時家人想說「先買了再說」，結果到其他藥局詢問後，藥局人員十分驚訝「紙口罩」竟然賣到800元，事後網友家人跑去該藥局退貨，藥局老闆直接退錢，並宣稱：「你不要買還有很多人要買！我先收起來了。」結果隨後就有外國觀光客「狂掃5盒」，該網友感嘆：「真不希望觀光客事後覺得台灣這美麗的寶島是個趁亂炒價的國家...」網友指出，由於當下已退貨所以沒有憑據檢舉，最初購買時也沒有收據，所以不清楚該如何檢舉，但他還是撥了防疫專線1922詢問，然而接通後該人員表示，「這不算是哄抬價格，只是賣得比較貴一點」。

網友將此次消費經驗分享在臉書社團《新竹爆料公社》後，許多網友紛紛留言：「還好妳退了，沒當盤子，紙口罩無效。」、「麻煩請檢舉店家，這種哄抬物價的人不可取。」、「買東西前也請了解你買的東西是否適合？紙口罩不能防止武漢肺炎。」、「紙口罩無法防疫啊！」、「紙口罩口水噴太多出來就會破掉了...」、「不是有口罩就好，這個有帶跟沒帶一樣。」

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