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彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

武漢肺炎引恐慌，口罩大缺貨，彰化口罩工廠大排長龍搶買口罩。（資料照）

武漢肺炎引恐慌，口罩大缺貨，彰化口罩工廠大排長龍搶買口罩。（資料照）

2020-01-30 07:55:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化人似乎跟「排隊」特別有緣，4個月內締造3場「排隊亂事」！分別是去年9月間為期一個月的「蛋黃酥之亂」，以及去年10月同樣為期一個月的順澤宮「神帽之亂」，「神帽之亂」甫退燒，「口罩之亂」緊接著上檔。

武漢肺炎發燒，過年期間一罩難求，彰化田中鎮的華新口罩工廠，每人限購一盒，上午9點發號碼排，有人從前一晚的8點就來排隊，每天1000張號碼牌迅速秒殺，排隊人龍一度達700公尺長。昨天不少人忍著低溫排隊，寒風中站立12.5小時才買到「1盒」。由於民眾搶購太瘋狂，廠方今天不得不祭出「關廠盤點」平息亂事。

彰化人似乎超愛排隊！含這次「口罩之亂」，縣內短短4個月就出現3場「排隊亂事」，去年中秋節彰化市不二坊蛋黃酥從節前30天湧現人龍，民眾漏夜排隊，最長排隊時間長達8小時，每天人龍長達300多公尺，嚴重影響周邊交通。

這檔「蛋黃酥」甫落幕，埔鹽鄉的順澤宮又掀起另一場「宮帽之亂」，挪威鐵人三項好手伊登戴著宮廟奪得世界冠軍被喻為「神蹟」，「神帽」揚威國際，廟方祭出大方送，每人限索一頂，為期2個月的神帽之亂就此展開，每逢假日廟前出現長長的索帽人龍，廟方至今發出逾6萬多頂神帽。

「宮帽之亂」退燒，如今又出現「口罩之亂」。彰化一再上演排隊大驚奇，難怪網路上有不少民眾說：「排隊真是彰化縣的奇觀或特產！」

彰化奇觀！4個月締造三項「排隊亂事」。（資料照，記者顏宏駿翻攝合成）

彰化奇觀！4個月締造三項「排隊亂事」。（資料照，記者顏宏駿翻攝合成）

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