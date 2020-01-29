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武漢肺炎》擔心感染 考試院取消新春團拜

在武漢肺炎疫情蔓延之際，考試院取消新春團拜，降低感染的風險。（資料照）

在武漢肺炎疫情蔓延之際，考試院取消新春團拜，降低感染的風險。（資料照）

2020-01-30 00:09:37

〔記者劉力仁／台北報導〕春節連續假期武漢肺炎疫情擴大，考試院宣布取消30日新春團拜。

考試院表示，為了避免室內人員聚集而增加感染風險，因此取消原定30日上午舉行，由院長伍錦霖主持之考試院及所屬部會團拜活動。

除了考試院之外，法務部、農委會、新北市政府、基隆市府及議會、桃園市政府、南投縣府、草屯鎮公所等多個政府機關都取消新春團拜。

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