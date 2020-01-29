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武漢肺炎》指揮中心：中港澳學生、教職員建議入境後在家休14天

中央流行疫情指揮中心晚間10點30分緊急發布新聞稿，表示新訂定的指引建議，從中港澳入境的學生和教職員工，於入境後在家休息14天，避免到校上課上班。（中央社）

中央流行疫情指揮中心晚間10點30分緊急發布新聞稿，表示新訂定的指引建議，從中港澳入境的學生和教職員工，於入境後在家休息14天，避免到校上課上班。（中央社）

2020-01-29 22:47:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心晚間10點30分緊急發布新聞稿，表示新訂定的指引建議，從中港澳入境的學生和教職員工，於入境後在家休息，避免到校上課上班。

指揮中心表示，學校學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚，為將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天。

指揮中心今日公布訂定的「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議」，對於自中港澳入境的學生及教職員工，如無任何症狀，可全程配戴口罩上班上課。

但考量學校學生人數較多，互動密切，易於發生相互感染情形，因此建議自中港澳入境的學生及教職員工於入境後在家休息，避免到校上課上班。

指揮中心表示，勞工家庭成員因受自主健康管理、需親自照顧者，勞工除可依性別平等法規定，請家庭照顧假外，也可依勞工請假規則請事假，或與雇主協商排定特別假。

目前也屬流感流行季節，補習班、兒童課後照顧中心、托育機構及各級學校將陸續開始上課或開學，指揮中心呼籲，各校應加強學生勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

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