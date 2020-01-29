全台最低溫下探6度 明起3天寒流影響最劇烈

入冬首波寒流襲台，中央氣象局提醒明（30日）起到下週日清晨是冷空氣最強時候，西半部、東北部下探8度，局部沿海地區可能只有6、7度。（記者王藝菘攝）

2020-01-29 17:21:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬首波寒流襲台，中央氣象局預告，明（30日）起到下週日清晨是冷空氣最強時候，各地清晨夜裡須嚴防低溫，西半部、東北部下探8度，局部沿海地區可能只有6、7度；氣象局也針對全台19個縣市發布低溫特報，上述地區今天有10度以下低溫發生機會。

據氣象局觀測，今天全台最低溫發生在新北五股9.4度，人工測站板橋站為10.5度，刷新今年最低溫紀錄。

請繼續往下閱讀...

氣象局預估，下週日清晨前，全台持續受寒流影響，這3天也是寒流影響最劇烈的時候，西半部、東北部低溫下探8到10度，局部沿海、近山區地區恐只有6、7度，花東地區約13到15度；天氣方面，今起各地水氣逐漸減少，各地降雨情況趨緩，僅剩東半部雲多短暫雨，其他都是多雲到晴的天氣。

氣象局針對北北基等19個縣市發布低溫特報，其中北北基、桃竹苗為非常寒冷的橙色燈號，也就是平地氣溫可能降到6度以下，或降至10度以下且連續24小時氣溫低於12度。

氣象局說，下週日白天到下週二寒流將減弱，各地逐日回溫；但中南部要留意日夜溫差大，西半部夜晚低溫僅12到14度，白天高溫可達25度以上。天氣方面，東半部還有零星降雨發生，其他以多雲到晴為主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法