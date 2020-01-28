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低溫下探10度以下！ 基隆、新北、桃園亮「非常寒冷」燈號

中央氣象局發出低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

中央氣象局發出低溫特報。（圖擷取自中央氣象局）

2020-01-28 18:15:23

〔即時新聞／綜合報導〕冷吱吱！中央氣象局今下午3時54分續發低溫特報，今晚到週六（2月1日）各地氣溫明顯偏低。今晚至明（29日）白天，局部地區持續10度左右甚至以下低溫，其中，基隆市、新北市和桃園市亮起「非常寒冷」橙色燈號警示，民眾外出須嚴加注意保暖。

氣象局今下午表示，全台受寒流影響，今晚到2月1日各地氣溫明顯偏低，可能降到10度以下，今晚到明天白天局部地區氣溫會降到10度左右或更低，請大家注意防範。

氣象局指出，今晚到明天白天，基隆市、新北市和桃園市亮出橙色燈號，代表「非常寒冷」，會有持續10度左右，甚至以下的低溫；台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市和宜蘭縣則是亮起黃色燈號，代表「寒冷」，也都有可能出現10度以下的氣溫。

氣象局提醒，除了加強保暖，在使用瓦斯熱水器、電暖器具時，也請務必注意室內通風，留意用電安全。預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭頸手腳溫暖。

氣象局指出，冬季為流感好發季節，請大家注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息，另外也提醒農作物及水產養殖業注意寒害。

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