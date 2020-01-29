武漢肺炎》台8名確診病例共接觸460人 27人出現症狀

指揮中心今天召開記者會說明隔離措施。（記者吳亮儀攝）

2020-01-29 15:12:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國武漢肺炎疫情逐漸擴大，我國已有8名確診病例，其中1例是本土傳染案例；中央流行疫情指揮中心今天指出，8名個案的接觸者共460人，其中27人出現相關症狀並已通報。

指揮中心昨天公布台灣第一起本土病例，是由第五例從中國境外移入的女性在家裡傳染給老公，成為本土首例；疫情指揮中心認為，這屬於家庭內感染，因親密接觸才導致感染，所以仍不算社區傳染，沒有升級到一級開設。

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不過指揮中心昨天宣布今起將開始做電子監控，配發開啟定位系統的手機給需要居家隔離和居家檢疫者，並和警政、民政單位合作，可以了解需隔離或檢疫者有無離開居家。

指揮中心監測應變官莊人祥說，預計由地方衛生局來分發手機並做訓練和教導，因這是臨時應變且是新的措施，手機量一時也難達到全部兩千多名需居家隔離或居家檢疫者每人一支，因此會優先由較需注意的居家隔離者先開始。

指揮中心表示，根據傳染病防治法開罰，若需要居家隔離者不配合，可處6萬元到30萬元罰鍰；不配合居家檢疫者，可處1萬元到15萬元罰鍰；至於居家隔離如何處理飲食，莊人祥說，可以靠家人或外送服務來解決。

不過媒體質疑，只用手機定位很難防止需居家隔離者偷跑出去，例如不帶手機、或在住家周邊和大樓垂直活動者就很難被察覺；警政署副署長黃宗仁說，警政單位也會配合，例如用監視器來配合電子監控等作法，「須隔離或檢疫者有責任配合防疫」。

至於中國學生回台後也要配合隔離或檢疫，教育部司長黃雯玲說，有要求各校要提出隔離檢疫的方案，保證是一人一間房做隔離，而目前仍在中國無法來台的中國學生選課、受教問題，她指出已要求各校做因應措施，例如選課、修學分等都要因應疫情作特殊處理，保證不會影響受教權，她也指出，這絕對不是歧視中生，因為要讓所有學生都安全上課。

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