垃圾分類與回收有成 今年總量減少1101公噸

環保局清潔隊於大年初四恢復垃圾正常收運。 （記者王姝琇攝）

2020-01-29 14:20:26

〔記者王姝琇／台南報導〕繼小年夜清潔隊加班收運垃圾後，昨日環保局清潔隊恢復垃圾正常收運再度全員加班！環保局統計，今年環境清潔週及春節期間共清運垃圾15,616公噸，比去年16,717公噸減少1,101公噸，環保局長林淵淙表示，感謝市民持續垃圾分類及資源回收，減少垃圾量，落實簡約新生活的環保政策，共同營造優質環境品質。

台南市長黃偉哲說，春節假期為落實資源回收達到垃圾減量目標，感謝市民支持並配合春節垃圾清運政策；過年前國家清潔週年終大掃除，除了清理環境並清除廢傢俱、廢家電、修剪樹枝等巨大垃圾。只要事先聯絡環保局各區隊或里長，均由各區清潔隊依排定時間清運，順利完成任務。大年初一至初三停收垃圾期間，也配合將垃圾儲存在家中，保持住家內外整潔，充分展現低碳城市的環保素養。

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環保局表示，1月17日至23日環境清潔週，全市清運10,104公噸垃圾；除夕出動1,289人次、602車次，清除1,943噸垃圾，比去年除夕垃圾量2,139公噸，減少109噸。初一至初三暫停清運垃圾，惟為確保市內風景區環境整潔，仍派出清潔隊員機動清運。昨日恢復收運出動1,082人次、685車次，清運3,344公噸垃圾。總計今年環境清潔週及春節期間總計動員8,012人次、4,085車次、清運垃圾15,616公噸，比去年的16,717公噸，減少1,101噸。

南市府環保局今年於環境清潔週及春節期間清運垃圾總量，比去年同期減少1,101公噸。 （記者王姝琇攝）

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