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未婚聯誼》嘉義月老廟30女拋繡球 160多名男子爭搶

嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動。（記者林宜樟攝）

2020-01-29 13:02:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2020年諧音同「愛你愛妳」，因應西洋情人節即將到來，嘉義市大福興宮月老祖廟今天舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動，讓青年男女透過神明加持有機會結良緣，活動踴躍，有160多位男子及30多位女子參加，台下的男子們爭搶台上女子拋出的繡球，場面熱鬧。

大福興宮總幹事蔡坤章表示，今年是第二年舉辦拋繡球活動，今年是金鼠年，報名贈送米老鼠的頭飾，他說，現代人結婚年齡愈來愈大，結婚比例下滑，大福興宮月老、月老婆希望讓未婚男女能有更多了解彼此機會，讓未婚男女聯誼成功。

今日活動參加者為25至40歲未婚男女，有正當工作或穩定收入者，因遇中國武漢肺炎疫情，參加的男女多數皆戴有口罩，而民眾拋、接繡球時則把口罩拿下來，讓參加者一窺真面目。

參加女子以古禮拋繡球的方式，男子在台下接繡球，搶得繡球可上台由月老牽紅線並合照，現場還設有親愛的按讚打卡專區，打卡就送神秘小禮物。

來參加拋繡球的黃小姐是嘉義人，她表示自己比較喜歡會參加戶外活動、喜歡出國旅行的男性，拋繡球時有一點緊張。

大福興宮月老祖廟也感謝指導單位嘉義市政府、嘉義市議會，協辦活動單位有嘉義市愛鄉慈善會、嘉義縣新聞記者公會、嘉義市新聞記者公會等。

嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟的許願桂花樹。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟的許願桂花樹。（記者林宜樟攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動。（嘉義市政府提供）

嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球聯誼活動。（嘉義市政府提供）

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