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還要凍4天！北部7縣市低溫橙色警戒 平地低溫下探6度

氣象局今上午對17縣市發布低溫特報，到了上午10點23分低溫橙色燈號範圍擴大到苗栗以北等7縣市。（資料照）

氣象局今上午對17縣市發布低溫特報，到了上午10點23分低溫橙色燈號範圍擴大到苗栗以北等7縣市。（資料照）

2020-01-29 11:22:49

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流來襲影響，今日各地持續冷颼颼，氣象局今上午對17縣市發布低溫特報，到了上午10點23分低溫橙色燈號範圍擴大到苗栗以北等7縣市。據氣象局預報，明天到週六仍是寒冷天氣，空曠地區或近山區的平地氣溫可能會下探6至7度，有機會創入冬最低溫紀錄。

今轉乾冷再凍4天 將創入冬最低溫紀錄

春節假期進入尾聲，但近日天氣陰雨、雲量偏多，氣象達人彭啟明指出，估計今日下半天乾空氣移入就會逐漸轉晴，不過早晚仍偏冷，北部清晨低溫只有10度上下，中南部12到13度，且明天、後天是冷空氣影響最明顯的時間，夜晚、清晨輻射冷卻作用明顯，在空曠、近山、谷地附近的地區低溫仍有機會降至7-9度，將是入冬以來最強的一波冷空氣，台北測站有機會達10度以下低溫，為一般氣象預報上所稱的寒流等級。

氣象專家吳德榮也指出，今（29）日起至週五（31日）清晨轉乾冷，冷空氣勢力最強，加上「輻射冷卻」作用，早晚氣溫極低，各地區平地皆將出現10度以下低溫，局部平地可能降至6度左右，週五白天起至下週一冷空氣逐日減弱，但早晚因「輻射冷卻」很強，各地區平地最低氣溫仍在10度以下，日夜溫差仍大，應注意氣溫劇烈變化。

吳德榮也提到，下週二（4日）又將有另一波鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨，天氣再轉「濕涼」，後續發展有待觀察。

明天到週六仍是寒冷天氣，空曠地區或近山區的平地氣溫可能會下探6至7度，有機會創入冬最低溫記錄。（資料照）

明天到週六仍是寒冷天氣，空曠地區或近山區的平地氣溫可能會下探6至7度，有機會創入冬最低溫記錄。（資料照）

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