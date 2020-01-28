霸王級寒流都沒下雪！ 屏東北大武山睽違15年降新年瑞雪

屏東下雪啦！北大武山也傳來降雪消息。（山友張言鴻提供）

2020-01-28 18:26:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在玉山及合歡山相繼降雪之後，今天下午2點左右連屏東北大武山也傳來降雪消息，有山友在三角點處拍下雪景，連2016年霸王級寒流都不曾降雪的國境之南，今天在寒流及水氣的助攻下降下新年瑞雪，是引發追雪族熱烈討論「屏東也會下雪？」直呼「好興奮」，屏東林區管理處則po文回應這己是睽違15年的難得美景。

屏東林區管理處今天下午在臉書po上有山友於北大武山標高3092公尺處的三角點處拍下的雪景，難得的時刻是是引發網友討論，還有人直呼感動，說「還以為有生之年看不到北大武山下雪！」由於霸王寒流當時連恆春半島都僅12度低溫，但北大武山因水氣不足未下雪，沒想到今天的寒流因為伴隨水氣，屏東在睽違15年後再次降雪。

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標高3092公尺的北大武山，位於台灣的屏東縣霧台鄉好茶村、泰武鄉泰武村與台東縣金峰鄉嘉蘭村交界，是大武地壘最高峰，是中央山脈南段最高峰，更為南台灣屏東縣境內唯一超過3000公尺高山，在南北30公里的中央山脈主稜上，特別的巍峨高聳，有「南台灣屏障」之稱。

屏東林區管理處指出，北大武山路線標距8K到9K已經下雪，現在非常的寒冷，想追雪明天還有機會，但要上山務必要做好包括頭與手的全身防水，而且地面非常濕滑，請追雪族要非常小心。

林管處臉書表示，風寒效應會快速失溫，失溫3小時就會要人命，登山千萬不能勉強，有稍微狀況就務必下撤，有登山經驗的老手請做好萬全準備再上山，並強調「沒有登山經驗者」在家看照片就好！

北大武山也傳來降雪消息。（山友張言鴻提供）

屏東林區管理處北大武山資訊站臉書po出山友張言鴻提供的雪景照片。（擷取自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

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