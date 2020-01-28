高雄燈會明登場 市府提醒民眾戴口罩參觀

高雄燈會藝術節在大年初五登場，圖為大專社會組的燈王，由法務部矯正署屏東監獄製作。（記者許麗娟翻攝）

2020-01-28 20:43:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄燈會藝術節將於明日大年初五在愛河畔開幕，為了防疫「武漢肺炎」新型冠狀病毒，高雄新政府將提升防疫工作，並提醒參觀民眾、工作人員、攤商自主性戴口罩。

高市府將於燈會現場主要入口增加防疫宣傳，提醒參觀者戴口罩、勤洗手、避免不必要接觸；現場所有廁所、流廁加設肥皂，隨時派人檢查，工作人員包括含攤商自主性戴口罩，提升防疫作為。

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市府也提醒民眾進出公眾場所或醫院配戴口罩及留意自身健康情形，期間如有出現發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線（07）723-0250，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

高雄燈會藝術節主要場域在愛河畔的高雄橋至七賢橋兩岸周邊，今年主燈「快樂的出帆」由台灣CIS設計之父林磐聳設計，以「高」字為主體打造大船入港的造型，明天傍晚5點半開幕秀，將有法國Gueule d‘ours大白熊夜光踩街秀、台灣九天民俗技藝團、韓國庆名擊光打擊樂團、西班牙Aerial Strada 風之精靈高空秀，以及陳昇與新寶島康樂隊等團體演出，活動至2月9日止，每晚也分別會有這些團體的表演，搭配愛河水舞秀、發福市集等活動。

今年的「鼠一鼠二」小提燈則於1月29日、2月1日17：30在中正河西（歷史博物館）、中正河東（愛河）、五福河西（綠園道）、五福河東（愛河）4個服務台旁發送，發完為止。

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