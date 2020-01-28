武漢肺炎》全國掀搶購口罩潮 新北：2天後可正常供應

林口區威欣利實業有限公司口罩工廠因應武漢肺炎疫情，春節期間加班生產。（新北市政府提供）

2020-01-28 15:52:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎疫情擴散，坊間掀起搶購口罩熱潮，新北各大賣場及藥妝店近日紛紛貼出口罩缺貨告示。新北市政府副秘書長朱惕之今天率隊訪視林口區威欣利實業有限公司口罩工廠，了解工廠春節期間加班生產情形。他呼籲，再過2天市售口罩可正常供貨，國人應審慎提防疫情，但無需過度恐慌。

朱惕之表示，市府消費者保護官、衛生局及經濟發展局春節前展開調查，發現今年1月23日各大賣場尚有大量口罩存貨，應足以供應春節所需，但媒體大幅報導引發民眾恐慌性需求後，2日內新北市多數大賣場、藥妝店及藥局貨架上的口罩被一掃而空，部分口罩工廠已配合經濟部指示，提早開工生產。

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威欣利實業有限公司董事長陳怡利表示，為配合經濟部指示及民生需求，大年初二起召回員工進駐工廠，每日最多可生產16萬副口罩，公司雖然付出高額加班費，但樂意善盡企業社會責任。

陳怡利強調，民眾採購口罩應注重品質，儘量選購本土GMP廠商生產、符合國家標準且標示完整的口罩，並依正確方式配戴，才能達到防疫效果。

法制局長黃怡騰表示，國內目前確診武漢肺炎病例有7例，且皆於境外感染，尚無境內人傳人情形，民眾即使目前買不到口罩，也不必過度恐慌，更無需大量囤積，再過2天假期結束恢復上班，口罩供貨及價格可回復穩定，缺貨情形將大幅改善。

經發局長何怡明表示，根據經濟部統計，春節期間已緊急加開全台口罩生產線，市府密切與廠商聯繫，並確認防疫物資、倉儲物流配送及各大通路販售情況，確保口罩供應需求。

法制局主任消保官王治宇指出，消保官及衛生局近日查核轄內大賣場、藥妝店、便利商店及藥局共18家，口罩皆已賣完，但部分業者推出預購方案，保證消費者能以原價優先購買1月30日後到貨的口罩，消保官建議大賣場改以小包裝方式，每人限量販售，讓民眾有機會買到適量口罩。

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新北市政府訪視林口區威欣利實業有限公司口罩工廠，了解春節期間生產情形。（新北市政府提供）

新北市政府副秘書長朱惕之（中）與經濟發展局長何怡明（左）訪視林口區威欣利實業有限公司口罩工廠。（新北市政府提供）

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