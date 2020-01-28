武漢肺炎》連續3天每日釋出6百萬片口罩 指揮中心：每人限購3個

中央流行疫情指揮中心宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。（記者吳亮儀攝）

2020-01-28 15:03:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應中國武漢肺炎疫情、台灣也已有7例病例，口罩需求大增；中央流行疫情指揮中心今天召開記者會宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。

指揮中心表示，目前正請國內廠商配合生產口罩，並因應民眾需求會緊急今天起連續3天、每天釋出600萬片。不過數量有限，希望讓民眾都能買到，因此超商和藥妝店都可「開盒販售」，一人限購「3片」。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，預計今天下午到晚間陸續鋪貨到各便利商店和藥妝店；指揮中心表示，因為國內工廠在過年這段時間生產量很難恢復到平時產量，因此在初六上班時，會加派人力生產、初七恢復正常，因此這3天是緊急應變的狀況。

媒體也提問，每人限購3片、是拆盒購買，卻沒有分開包裝；指揮中心表示，這是很臨時且緊急應變的狀況，有製作影片提醒販售業者如何販售，希望店員用塑膠袋包手、抓取散裝口罩後反包裝再賣給消費者，不要碰到口罩。

指揮中心也強調，這是臨時、緊急應變的措施，並非常態，之後仍得恢復完整包裝販售。

至於出國時限量只能帶5盒口罩出國，指揮中心表示，這是財政部提醒，帶5盒口罩的量出國到別國，才不會被海關扣下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法