為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》連續3天每日釋出6百萬片口罩 指揮中心：每人限購3個

中央流行疫情指揮中心宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。（記者吳亮儀攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。（記者吳亮儀攝）

2020-01-28 15:03:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應中國武漢肺炎疫情、台灣也已有7例病例，口罩需求大增；中央流行疫情指揮中心今天召開記者會宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。

指揮中心表示，目前正請國內廠商配合生產口罩，並因應民眾需求會緊急今天起連續3天、每天釋出600萬片。不過數量有限，希望讓民眾都能買到，因此超商和藥妝店都可「開盒販售」，一人限購「3片」。

指揮中心表示，預計今天下午到晚間陸續鋪貨到各便利商店和藥妝店；指揮中心表示，因為國內工廠在過年這段時間生產量很難恢復到平時產量，因此在初六上班時，會加派人力生產、初七恢復正常，因此這3天是緊急應變的狀況。

媒體也提問，每人限購3片、是拆盒購買，卻沒有分開包裝；指揮中心表示，這是很臨時且緊急應變的狀況，有製作影片提醒販售業者如何販售，希望店員用塑膠袋包手、抓取散裝口罩後反包裝再賣給消費者，不要碰到口罩。

指揮中心也強調，這是臨時、緊急應變的措施，並非常態，之後仍得恢復完整包裝販售。

至於出國時限量只能帶5盒口罩出國，指揮中心表示，這是財政部提醒，帶5盒口罩的量出國到別國，才不會被海關扣下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》有人囤N95口罩6倍價轉賣？消保官：最高罰2500萬
2020-01-28 12:24

武漢肺炎》有人囤N95口罩6倍價轉賣？消保官：最高罰2500萬
武漢肺炎》彰化口罩工廠加開生產線 清晨3點起廠外排長龍搶買
2020-01-28 09:12

武漢肺炎》彰化口罩工廠加開生產線 清晨3點起廠外排長龍搶買
武漢肺炎》加拿大現第2例推定病例 傳部分藥房口罩售罄
2020-01-28 09:01

武漢肺炎》加拿大現第2例推定病例 傳部分藥房口罩售罄
武漢肺炎》中國自嗨？日媒：日本捐百萬口罩 事主出面打臉
2020-01-28 05:23

武漢肺炎》中國自嗨？日媒：日本捐百萬口罩 事主出面打臉
生活今日熱門
2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-27 21:20

妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播