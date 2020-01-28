武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

國內新增兩例中國籍旅客感染武漢肺炎病例。（記者吳亮儀攝）

2020-01-28 14:25:20

首次上稿：13:48

更新時間：14:25

全中國都納入第三級旅遊警示

〔記者吳亮儀／台北報導〕又多2例武漢肺炎病例！中央流行疫情指揮中心下午將召開記者會，預計將說明新增2例境外移入病例；指揮中心也表示，將擴大提升中國、但不含港澳的旅遊疫情建議至第三級警告（Warning）。

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中央流行疫情指揮中心下午召開記者會指出，新增兩名病例都是居住在中國武漢市的中籍70多歲女性，在本月22日同型抵台觀光，並在25日出現發燒症狀後就醫，今天確診感染。

指揮中心指出，2名個案沒有肺炎症狀，目前病情穩定，地方衛生單位已經在做疫情調查和接觸者追蹤等防治工作。

統計至今，國內有7名確診個案、累計通報共530名通報個案，仍待檢驗確認。

指揮中心指出，根據中國疾控中心通報和各省市區衛生健康委員會公布的資料，目前已累計4515例確診個案。

指揮中心表示，基於中國各省分皆持續出現病例增加，今天起將全中國、不含港澳都納入旅遊疫情建議第三級警告（Warning）。

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