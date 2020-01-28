鹿港天后宮行業籤 日用什貨、肥料什穀都抽到上上籤

鹿港天后宮鼠年行業籤，最近因武漢肺炎全台瘋口罩的日用什貨業抽到籤王「上上籤」！（記者湯世名攝）

2020-01-28 13:39:48

〔記者湯世名／彰化報導〕大年初四迎財神，彰化縣鹿港天后宮百年傳統在今天大年初四抽出今年49種行業運勢籤，罕見抽出2支上上籤與10多支上籤，是10多年來首見，其中第100首籤王的「日用什貨」上上籤，最近因武漢肺炎超搶手的口罩就屬於日用什貨類，與許多行業的運勢都非常不錯，但天后宮主委張偉東強調，運勢好仍須努力，運勢差的也不用氣餒，只要勤儉努力、振作奮發，一樣能獲得媽祖庇佑。

鹿港天后宮每年農曆春節都會按往例抽籤，預測各行各業該年的運勢，今天大年初四鼠年抽出各行業運勢，上上籤2首、上中籤2首、上籤5首、中上籤7首、中籤14首，其中日用什貨、肥料什穀都抽到上上籤，漁業（養殖）則抽到上籤。

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天后宮解籤專員施彥丞說，其中第100首籤王的「日用什貨」，籤詩內容為「此籤壹百最難逢、氣象巍巍實不同、識得謙冲持滿意、萬人頭上逞英雄」，表示要抽到這個第100首籤詩非常不容易，氣勢上與其它籤詩不同，但得到這種好運愈要謙虛，一人之下萬人之上能夠春風得意。「日用什貨」代表口罩、牙刷、牙膏等日常生活比較會用得到的東西，像武漢肺炎引發口罩熱賣，就包含在內。

今年運勢較差的為下下籤的工業（製藥），籤詩內容為「陰謀詭計日益精、神目如電雷霆驚、人有千算天一算、自作自受最分明」，施彥丞對此解籤說，業者須多注意生技、製藥、保健食品的品質、成分，要嚴格控管。

天后宮主委張偉東強調，今年媽祖的賜給的籤詩，表示各行各業都不錯，尤其又抽到第100首的籤王，更為難能可貴。行業籤是媽祖給信眾的訊息，提醒抽到運勢好一點的行業，仍要去努力；差一點的行業就要加油。但並不是抽出來的運勢不好，就不必努力，也不是抽出好的行業，就不用加油，這是媽祖給各行各業信眾的提醒，只要努力加良心從業，就會獲得媽祖庇佑。

鹿港天后宮今年鼠年抽行業籤。（記者湯世名攝）

今天大年初四迎財神，鹿港天后宮湧入大批信眾。（記者湯世名攝）

鹿港天后宮今年鼠年抽行業籤，第100首的日用什貨（中）為上上籤。（記者湯世名攝）

鹿港天后宮今年鼠年抽行業籤，第66首的工業（製藥）為運勢較差的籤。（記者湯世名攝）

鹿港天后宮主委張偉東表示今年鼠年抽行業籤，第100首的日用什貨（中）為上上籤。（記者湯世名攝）

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