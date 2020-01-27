大年初三來出遊 新竹動物園及新竹公園吸引爆滿人潮！

大年初三是出遊好日子，新竹市立動物園和新竹公園都吸引爆滿人潮，雖氣溫下降，仍不減人潮湧入，尤其是看各種動物明星。（記者洪美秀攝）

2020-01-27 21:24:59

［記者洪美秀／新竹報導］今天是大年初三、雖然氣溫下降、新竹市立動物園依然吸引爆滿人潮，很多遊客到重新開園的動物園遊玩，其中河馬樂樂及雙胞胎孟加拉老虎都是園內動物明星，吸引民眾圍觀，尤其是下沉式的雨林通道，可以看到老虎和馬來熊就在眼前走動，都讓遊客大為驚喜，直呼感覺超棒。

新竹市府表示，金鼠年報到，新竹公園處處是景點，除「城市躲貓貓」燈節活動每晚照亮新竹公園，重新開園的市立動物園、昆蟲館、氣象站、圖書館動物園分館，每天都吸引爆滿人潮，尤其今天是大年初三，很多民眾全家出遊，雖然氣溫偏低，但人潮不斷。

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市立動物園從大年初一到初三，每天都吸引很多民眾到訪，園內的動物明星河馬樂樂及孟加拉虎，可說是人氣最旺的動物區，很多民眾也到新完工的下沉式雨林通道觀賞老虎出沒及虎嘯，震撼又近距離的感覺，讓遊客都說，從來沒這樣近距離觀看動物，很值得。

除動物園要收費，動物園旁的昆蟲館、圖書館動物園分館都是免費入園，也吸引人潮湧入，另玻工館展示金鼠年各種精緻玻璃工藝，湖畔料亭內的伴手禮館及簡餐廳、還有假日花市，都成為新竹市人潮最多的景點。

除了市區景點吸引人潮湧入，想戶外踏青的民眾，也可到青青草原玩溜滑梯或是健走，可發現落羽松秘境和浪漫鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道的親子遊樂設施；而頭前溪左岸運動公園也有滑板公園、棒壘球場和整建好的自行車道，讓民眾能親近大自然。

此外，也可到17公里海岸線來趟自行車之旅，或到海邊看夕陽、啖海鮮，或到有濃濃眷村味的將軍村，來趟歷史之旅，體驗不一樣的文青之旅。

大年初三是出遊好日子，新竹市立動物園和新竹公園都吸引爆滿人潮，雖氣溫下降，仍不減人潮湧入，尤其是看各種動物明星。（記者洪美秀攝）

大年初三是出遊好日子，新竹市立動物園和新竹公園都吸引爆滿人潮，雖氣溫下降，仍不減人潮湧入，尤其是看各種動物明星。（記者洪美秀攝）

大年初三是出遊好日子，新竹市立動物園和新竹公園都吸引爆滿人潮，雖氣溫下降，仍不減人潮湧入，尤其是看各種動物明星。（記者洪美秀攝）

大年初三是出遊好日子，新竹市立動物園和新竹公園都吸引爆滿人潮，雖氣溫下降，仍不減人潮湧入，尤其是看各種動物明星。（記者洪美秀攝）

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