中正橋引道工程提前7小時完成 今上午11時46分正式通車

2020-01-27 12:21:57

〔記者楊心慧／台北報導〕連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道，23日晚上展開拆除工程，施工團隊日以繼夜24小時不眠不休施工，在今天已全數完成工程，原本北市府昨晚預告將在今晚6時49分開放重慶南路三段（和平西路一段至中正橋頭）通行，提前7個小時，在上午11時46分（原定49分，但提早3分鐘）正式通車，首波通行汽車內的民眾及機車騎士也對著鏡頭揮手。

重慶南路高架橋春節期間拆橋作業封閉施工路段今天恢復開放通車，由副市長彭振聲主持11時30分的記者會，率領工務局、交通局、警察局、新工處等機關首長宣布功成身退並下達恢復通車指令，開放重慶南路三段（和平西路一段至中正橋頭）通行。

彭振聲表示，本次廠商材料及設備機具除原有預定備援外，春節期間各廠商調度原料不易，但仍以全力完成拆橋，盡早恢復通車為首要目標，過程中因陰雨不斷，道路倘有部分積水與品質未盡完善等情事時，將督促承包商盡速辦理改善。

原為今晚開放通車卻提早，彭振聲解釋，昨天下了整天雨，標線無法完全完成，標線下雨會黏不住柏油路面，但好在上天幫忙，昨晚上停了2至3小時的雨，標線及號誌已完成，所以臨時決定上午11時49分開放通車，選49分是因為這橋已經使用49年，時間點具紀念性，這次要感謝各局處及承包商，工程雖然花87小時，但意義重大，開工前、後景觀不一樣，附近居民大家也給予很多鼓勵。

彭振聲指出，整個中正橋改建將在2022年10月份完成，第一部分先把重慶南路高架橋拆掉，主橋鋼構製作中，待2022年10月完成，就處理1937年蓋的老橋，將把拓寬部分拆掉，川端橋部分保留下來，專供給行人及腳踏車使用。

彭振聲也說，本次僅是道路復原工程，算是臨時性路型，年後視使用情況，通車後均可配合調整為永久型道路型態。

新工處表示，重慶南路高架橋拆除是中正萬華復興計畫的第一步，原規劃7天春節假期（168小時）完成的拆橋作業，後考量以全區封閉並採多台機械同步拆橋方式，最後以94小時提前完成為目標，在施工前被視為不可能的任務，但在市府各局處互相協調、排除困難及施工團隊縝密規劃下，順利完成工程並提前開放。

據新工處統計，這次拆除重慶高架橋量體25跨350根縱向梁、橫梁24組、墩柱48座、兩邊引道長共100公尺，土方約3500立方公尺，混凝土澆置450立方公尺、AC舖築1萬1760平方公尺、標線繪製3000公尺，總計動用施工機具437部，人力已達1397人次。

新工處表示，重慶南路高架橋拆除後，平面道路仍維持雙向車道各3線車道供車輛通行，可銜接至中正橋作為往返台北市及新北市間的交通動線，本路段及中正橋於上午尖峰時段，仍維持尖峰時段的調撥車道，提醒市民，重慶南路高架橋拆除後，仍有平面道路附屬工程施工，恐將對交通造成局部影響，請用路人依速限行駛，合力度過中正橋改建期間的交通不便。

公運處指出，因應中正橋引道重慶高架橋拆除完成，行經施工管制路段之公車路線將自今（27日）中午12時起恢復原動線通行。

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