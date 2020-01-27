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韓國瑜搭捷運視查防疫 呼籲高雄市民全部戴口罩

韓國瑜搭捷運視查防疫，要求高捷加快消毒頻率。（記者黃佳琳攝）

韓國瑜搭捷運視查防疫，要求高捷加快消毒頻率。（記者黃佳琳攝）

2020-01-27 12:10:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜提早銷假回高雄防疫，今天上午10點半他搭捷運前往美麗島站視察防疫措施，自爆搭捷運過程中，99%的市民都戴上口罩，剩下1%沒戴口罩的民眾，他還從口袋裡掏出一個送給沒戴口罩的人，韓國瑜說，高雄市雖然已經一級開設，但無須恐慌，請市民都要戴上口罩，一起加入防疫行列。

韓國瑜說，他已跟SARS時期的「抗煞英雄」葉金川取得連絡，葉金川也願意提供專業的意見協助高雄防疫，目前高雄的狀況還沒有很嚴重，市民無須恐慌，但仍希望每一位市民出入公共場所都要戴上口罩，並且勤洗手。

韓國瑜指出，目前高雄口罩的供應問題出現在店家的鋪貨速度太慢，庫存量雖然足夠，但有部分市民反應買不到口罩，他已要求相關單位進行了解，希望要求店家加速鋪貨，消保官也會介入確保沒有哄抬物價，讓每一位市民都能買到口罩。

至於大眾運輸的部分，高捷公司從每8個小時消毒一次，縮短到每4個小時消毒一次，韓國瑜則要求高捷應針對電扶梯扶手、車廂內握竿、購票機等較常被民眾接觸的部分，以每小時消毒一次的頻率，加強消毒清潔工作。

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