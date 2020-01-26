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金門馬拉松急喊卡 縣府憂心衝擊觀光旅遊產業

金門馬拉松自從「兩棲蛙人」加入，更增添「戰地馬拉松」的獨特性。（資料照　記者吳正庭攝）

金門馬拉松自從「兩棲蛙人」加入，更增添「戰地馬拉松」的獨特性。（資料照　記者吳正庭攝）

2020-01-26 22:04:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，考量武漢肺炎疫情嚴峻，在防疫優先的前提下，正邁入第13屆的金門馬拉松賽事忍痛停辦；由於競賽組8000名選手已經繳費，縣府正研擬費用後續處理事宜，而更令人憂心，路跑選手預訂的大批旅館、民宿，甚至擬開加班機的民航業者，勢將造成衝擊。

金門馬拉松風景美、路況佳，被譽為「初馬天堂」，本也是報名「秒殺」級的賽事，原訂2月8日、9日登場，卻因武漢肺炎陰影，在賽事兩個禮拜前臨時喊卡，主辦單位立刻面臨選手已經繳費的問題，在今天下午舉行的「金門縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心會議」引起重視，包括已為選手製作的完賽獎牌、毛巾、紀念酒等，也讓縣府一時不知如何處理。

參加競賽組約8000名選手，大部分來自島外，必須預訂飯店、民宿，而縣府為迎接大批選手，也協調爭取10餘班的台金空中航班，馬拉松取消，勢必對旅館、餐飲業及觀光相關行業造成衝擊。

縣府指出，同樣於2月9日舉辦的兩場國內、外賽事，香港渣打馬拉松已宣布取消，高雄富邦馬拉松也正評估是否停辦中。

楊鎮浯說，已要求縣府教育處作好後續聯繫跑友、退費與相關配套措施；另外，縣府也將研擬輔導及補助觀光及旅遊業者辦法，協助業者度過這一波的衝擊。

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