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春節車潮最大日！ 國道1、3、5號 初三同步高乘載管制

明天大年初三出遊加上北返車潮齊上國道，全台車流量將是今年春節連假最高的一天，首度實施國道1、3、5號等三條國道高乘載措施。（記者張聰秋攝）

明天大年初三出遊加上北返車潮齊上國道，全台車流量將是今年春節連假最高的一天，首度實施國道1、3、5號等三條國道高乘載措施。（記者張聰秋攝）

2020-01-26 20:18:07

〔記者劉力仁／台北報導〕明天大年初三出遊加上北返車潮齊上國道，高公局預估早上南下車多，下午北上車多，全台車流量將是今年春節連假最高的一天，首度實施國道1、3、5號等三條國道高乘載措施，維持國道暢通。

今天高乘載管制時間為，7至12時國5南港系統-坪林南向、14至21時國5蘇澳-頭城北向、13至18時國1高雄端-湖口與國3九如-大溪北向。其他配套管制措施包括，入口匝道封閉，全天封閉國1平鎮系統與埔鹽系統南向入口、國1臺南、虎尾與埔鹽系統北向入口及國3中興系統、西濱北向與名間雙向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0至5時暫停收費；開放路肩、精進式匝道儀控。

交通管理組副組長宋嵩表示，宋嵩表示，今天上午南下出遊車多，下午北上返回工作崗位的車輛增加，因此實施三個國道高乘載管制。容易壅塞路段為，南向國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間、國5南港系統-坪林，以及北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹-湖口、國3竹山-中興、草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪、國5宜蘭-坪林等路段都可能出現車多壅塞現象，建議南向用路人儘量利用下午，北向用路人儘量利用上午時段出發，節省寶貴時間。

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