武漢肺炎》苗栗縣衛生局長視察醫院 慰勞醫護

武漢肺炎嚴格防疫，苗栗縣衛生局長至醫院為醫護打氣，呼籲民眾若疑似感染應主動通報。（縣府提供）

2020-01-26 20:55:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局今天指出，中國武漢肺炎依據中央流行疫情指揮中心統計，中國截至25日累計1975例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中324例重症，56例死亡，31省市區（不含港澳特別政區）僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

苗栗縣政府衛生局雖逢農曆春節連假仍不敢大意，縣長徐耀昌指示局長張蕊仙前往應變醫院衛生福利部苗栗醫院及苑裡李綜合醫院關心醫護人員的辛勞，並指示醫療院所務必依照疾管署訂定之「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義、疑似個案處理流程及相關防治指引等落實各項感染管制措施。

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苗栗縣衛生局指出，目前苗栗縣仍無確診個案，但秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的防疫原則，提醒鄉親入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線722690依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

另外，鄉親如接獲衛生單位通知為個案接觸者，應配合居家隔離14天，由衛生單位主動進行健康監測，監測期間如未依規定居家隔離，衛生單位將強制隔離，並請法務、警政單位介入處理。

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