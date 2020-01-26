防疫又推給中央 民進黨團總召砲轟台中市長盧秀燕

台中市傳出有市民前天從武漢歸台，沒有自我隔離到處趴趴走，引發民眾恐慌，事發後，市府又將責任推給中央，市議員陳世凱痛批，要求盧市府儘速將心思放在市政防疫上，守護民眾健康。圖為街頭民眾戴上口罩自我做好防疫措施的畫面。（記者陳志曲攝）

2020-01-26 19:33:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市傳出有市民前天從武漢歸台，不但沒有自我隔離檢疫，還臉書貼文到處趴趴走，引發民眾恐慌，事發後，市府又將責任推給中央，台中市民進黨團總召、市議員陳世凱痛批盧市府，要盧市長與市府團隊不要再沈浸在過年的喜悅，儘速將心思放在市政防疫上，守護民眾健康。

台中市傳出有市民前天從武漢歸台，不但沒有自我隔離檢疫，還臉書貼文到處趴趴走，引發民眾恐慌，網友看不下去，上網檢舉，陳世凱質疑市府訊息嚴重慢半拍，且事發後不但沒做任何實質作為，甚至再度將責任推給中央，置台中市民健康於不顧，又把防疫淪為政治操作。

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陳世凱指出，台中市政府於幾天前才大肆宣布將原本第三級的防疫中心提升為二級應變指揮中心，但對照今日決策發言一日多變，應變中心形同虛設，置台中民眾於恐慌中。

更誇張的是，台中市政府的態度一變再變，從早上的「受限中央法規，無法可管」，下午變為「可要求居家隔離，否則開罰」，讓人不禁懷疑市府團隊的專業性何在？這種團隊真的可以守護民眾的健康嗎？

陳世凱表示，防疫視同作戰，但市府團隊的作為讓民眾感到將市民健康視為無物，要求盧市長與市府團隊不要再沈浸在過年的喜悅，儘速將心思放在市政防疫上，守護民眾健康。

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