閨密懂吃！嘉義市雙ㄏㄨㄟˋ帶路逛文化路夜市

閨蜜懂吃！嘉義市長黃敏惠（左）與副市長陳淑慧帶大家逛文化路夜市。（嘉義市政府提供）

2020-01-26 18:16:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕來到嘉義市夜市，你會想到什麼？嘉義市政府觀光新聞處特別安排嘉義市長黃敏惠和副市長陳淑慧兩位閨密在文化路夜市巧遇，當起很懂吃的美食家，帶大家一起逛文化路夜市。

這幾年嘉義市文化路夜市漸漸轉型，除了大家熟知的美食之外，年輕人陸續進駐，增添夜市另類店家氛圍。

請繼續往下閱讀...

雙ㄏㄨㄟˋ首站來到「燃手串」，主打用碳烤的創意串燒，每一串食材搭配都相當特別。

黃敏惠說，最愛「豬肉麻糬」，滿滿的海苔灑在豬五花表面，配上熱呼呼Q彈麻糬，真的有夠讚。

老闆說，他們是跟東市場專門製作麻糬的店家配合，每一道都是現點現烤。

經過嘉義巿民主聖地地標「中央噴水圓環」，黃敏惠邊走邊介紹圓環特色及周邊店家；來自台南的陳淑慧說，來嘉義市一定要吃雞肉飯，說著說著，不經意就抵達「阿霞雞肉飯」。

吃進每一口滿是幸福滋味，陳淑慧用表情證明了一切。 黃敏惠說，當嘉義市長最困難的一點就是大家問哪家雞肉飯好吃，相信吃過嘉義雞肉飯的人都感受得到，不管是哪家，吃過後表情會證明一切。

接著訪了文化路夜市新秀「大俠地瓜酒香香腸」老闆是位斜槓青年，早上沖咖啡、晚上烤香腸，堅持選擇台灣農產品「地瓜」釀成酒，還成功獲得比利時布魯塞爾烈酒大賽銀牌獎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

嘉義市雙ㄏㄨㄟ帶大家品嚐碳烤創意串燒。（嘉義市政府提供）

文化路夜市新秀「大俠地瓜酒香香腸」。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法