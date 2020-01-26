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武漢肺炎》鄭文燦視察發燒篩檢站、隔離病床

桃園市長鄭文燦（中）在聯新國際醫院的發燒篩檢站量耳溫。（記者周敏鴻攝）

桃園市長鄭文燦（中）在聯新國際醫院的發燒篩檢站量耳溫。（記者周敏鴻攝）

2020-01-26 14:45:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦中午前往平鎮區聯新國際醫院，視察發燒篩檢站與隔離病床，他說，聯新已在桃園國際機場設置發燒篩檢站，一旦發現民眾的耳溫超過攝氏38度，就會將發燒民眾分流送到11個責任醫院，各醫院的隔離、加護病床總數共615個，絕對足夠。

因應中國武漢肺炎疫情，鄭文燦中午到聯新國際醫院視察院方相關的應變整備工作，慰勞第一線醫療人員的辛勞，他說，聯新國際醫院負責桃園國際機場的國境醫療，已在機場設置發燒篩檢站，若發現民眾耳溫超過攝氏38度，就會將他們分流送到11個責任醫院。

「11個醫院的隔離病床、加護病床共615個，床位絕對足夠的！」鄭文燦說，以聯新醫院隔離病床為例，需隔離的民眾將會與一般病人分開，且不會影響一般病人出入醫院的動線，能嚴謹控制風險，相信能充分做好防疫工作。

鄭文燦說，疫情在中國的擴散遠比想像中來得快、範圍來得大，作為國境第一線的桃園，桃園國際機場尤其不能失守，桃園市府也會全力配合中央政府在機場內的各項防疫作為，動員醫護能量提供支援。他也呼籲民眾也應多注意身體健康，勤洗手、咳嗽配戴口罩，盡量不要到人多擁擠的公共場所，共同防疫。

市府人員另提醒，民眾自中國返國入境時如有發燒、咳嗽等症狀，應主動通報機場檢疫人員，而返國14天內若出現攝氏38度以上的發燒或有呼吸道症狀，也應主動撥打防疫專線1922，並配戴口罩由衛生局人員協助就醫。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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桃園市長鄭文燦（左）視察聯新國際醫院的隔離病床。（記者周敏鴻攝）

桃園市長鄭文燦（左）視察聯新國際醫院的隔離病床。（記者周敏鴻攝）

桃園市長鄭文燦（右一）聽取市府防疫工作簡報。（記者周敏鴻攝）

桃園市長鄭文燦（右一）聽取市府防疫工作簡報。（記者周敏鴻攝）

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