高空煙火與迪士尼樂園同規格 金門、廈門今晚同步施放

兩岸年度煙火秀今晚同步於小金門（左）、廈門（右）登場。（資料照，洪清漳提供）

2020-01-25 14:35:12

〔記者吳正庭／金門報導〕一水之隔的金門、廈門今晚8點同步施放高空煙火，金門縣政府提醒鄉親及觀光客，觀賞煙火建議搭船時間是下午4點30分到晚上7點，盡量避免人潮高峰。

縣府指出，連續舉辦13年的「2020年金廈兩岸春節煙火施放活動」，今天晚上在烈嶼鄉（小金門）上林將軍廟前出海口、廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放高空煙火，全場預計施放876發高空煙火與各式一般煙火。

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縣府指出，「金廈新春、兩門同慶賞煙花」今年使用高空煙火與美國迪士尼樂園相同規格，從5吋到12吋煙火都有，將以連續不間斷的方式燃放，輔以角度的低空煙火，讓煙火施放畫面更具層次感，搭配震撼的交響樂同步演出，呈現牡丹、菊花、椰子樹、點滅星、錦牡丹與椰子樹、霹靂炮、萬雷與花束、愛心等花式煙火輪番上陣，結束前採用最獲觀眾好評的「錦冠瀑布煙火」，為活動帶入高潮。

晚上除了煙火秀，6點到6點45分現場備有熱食，一直到煙火施放前，有在地團體唐伶樂集、電音三太子、戰鼓與祥獅獻瑞、吉他手與大提琴對話等表演活動。金門車船管理處說，為服務往返遊客，依去年1500人次估算，今天晚間大、小金門班船如遇客滿，將採機動式載運，載完為止，希望盡量滿足遊客需求。

預計施放煙火項目：「鼠一鼠二」、「萬紫千紅」、「南國風情」、「鼠鼠生風」、「百花齊放」、「鼠年吉祥」、「雷霆萬鈞」、「孔雀開屏」、「百花獻瑞」、「花開富貴」、「柳堤春曉」、「飛龍在天」、「千輪花雷」、「金玉滿堂」、「花好月圓」、「國泰民安」、「普天同慶」、「美哉兩岸」、「心手相連」、「鼠年行大運」。

金廈春節煙火今晚同步於小金門、廈門登場。（金門縣政府提供）

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