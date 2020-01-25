武漢肺炎》防疫無假期 南市衛生局視察13家責任醫院整備

醫院訪客發燒監測。（記者楊金城翻攝）

2020-01-25 14:39:12

〔記者楊金城／台南報導〕中國武漢肺炎疫情持續擴大，鎮台南市衛生局防疫無假期，今天視導台南市13家急救責任醫院啟動整備應變機制，依循標準防護措施採行適當的防護作為，盤點個人防護裝備庫存量，以確保各醫療院所於疫情期間防護裝備需求供應無虞。戶外建置備用發燒篩檢站也已備妥，必要時可隨時啟用。

台南13家責任醫院為成大醫院、永康奇美醫院、衛福部台南醫院、衛福部台南醫院新化分院、衛福部新營醫院、奇美醫院柳營醫院、奇美醫院佳里醫院、市立安南醫院、台灣基督長老教會麻豆新樓醫院、台灣基督長老教會台南新樓醫院、郭綜合醫院、台台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院。

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台南市衛生局說，目前台南市急救責任醫院在急、門診區域有病人分流看診機制；落實適當的病人安置、工作人員及訪客體溫監測與健康管理作業程序，就醫民眾與陪病者，出入醫療院所務必配戴口罩，並落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，若訪客有發燒則謝絕進入醫院陪、探病，以降低病毒傳播風險。

此外，醫院限制訪客人數，並要求訪客依建議穿著各項個人防護裝備後才能進入病房等防疫措施。

衛生局指出，民眾若自武漢及其鄰近區域返國14日內，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，一定要配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，不要輕忽，提高警覺，才不會使疫情擴大。

春節期間若出現發燒、呼吸道症狀時可撥打免付費防疫專線1922或0800001922專線。

紅外線攝影機偵測發燒。（記者楊金城翻攝）

戶外備用發燒篩檢站。（記者楊金城翻攝）

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