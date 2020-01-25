為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》防疫無假期 南市衛生局視察13家責任醫院整備

醫院訪客發燒監測。（記者楊金城翻攝）

醫院訪客發燒監測。（記者楊金城翻攝）

2020-01-25 14:39:12

〔記者楊金城／台南報導〕中國武漢肺炎疫情持續擴大，鎮台南市衛生局防疫無假期，今天視導台南市13家急救責任醫院啟動整備應變機制，依循標準防護措施採行適當的防護作為，盤點個人防護裝備庫存量，以確保各醫療院所於疫情期間防護裝備需求供應無虞。戶外建置備用發燒篩檢站也已備妥，必要時可隨時啟用。

台南13家責任醫院為成大醫院、永康奇美醫院、衛福部台南醫院、衛福部台南醫院新化分院、衛福部新營醫院、奇美醫院柳營醫院、奇美醫院佳里醫院、市立安南醫院、台灣基督長老教會麻豆新樓醫院、台灣基督長老教會台南新樓醫院、郭綜合醫院、台台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院。

台南市衛生局說，目前台南市急救責任醫院在急、門診區域有病人分流看診機制；落實適當的病人安置、工作人員及訪客體溫監測與健康管理作業程序，就醫民眾與陪病者，出入醫療院所務必配戴口罩，並落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，若訪客有發燒則謝絕進入醫院陪、探病，以降低病毒傳播風險。

此外，醫院限制訪客人數，並要求訪客依建議穿著各項個人防護裝備後才能進入病房等防疫措施。

衛生局指出，民眾若自武漢及其鄰近區域返國14日內，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，一定要配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，不要輕忽，提高警覺，才不會使疫情擴大。

春節期間若出現發燒、呼吸道症狀時可撥打免付費防疫專線1922或0800001922專線。

紅外線攝影機偵測發燒。（記者楊金城翻攝）

紅外線攝影機偵測發燒。（記者楊金城翻攝）

戶外備用發燒篩檢站。（記者楊金城翻攝）

戶外備用發燒篩檢站。（記者楊金城翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國41死1352例確診 日本通報確診第3例
2020-01-25 15:22

武漢肺炎》中國41死1352例確診 日本通報確診第3例
法國乘客搭上返家末班機 形容武漢如死城
2020-01-25 14:10

法國乘客搭上返家末班機 形容武漢如死城
永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場

永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場
武漢肺炎》馬來西亞也確診3例！ 皆為新加坡染疫者家人
2020-01-25 13:39

武漢肺炎》馬來西亞也確診3例！ 皆為新加坡染疫者家人
武漢肺炎》傳首位醫師病故！ 湖北62歲耳鼻喉科醫今離世
2020-01-25 12:37

武漢肺炎》傳首位醫師病故！ 湖北62歲耳鼻喉科醫今離世
2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡

2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡
武漢肺炎》確診中國女性留下 武漢團其餘團員今離境
2020-01-25 12:23

武漢肺炎》確診中國女性留下 武漢團其餘團員今離境
武漢肺炎41死》傳染途徑、預防措施看這裡
2020-01-25 12:07

武漢肺炎41死》傳染途徑、預防措施看這裡
生活今日熱門
2020-01-24 18:09

武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國

2020-01-25 12:07

武漢肺炎41死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-24 20:21

武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員

2020-01-24 18:13

武漢肺炎》台商返嘉義發燒就醫 隔離治療檢驗

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播