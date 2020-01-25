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二度搶得西螺福興宮頭香 他的秘訣是…

西螺的詹棟凱繼雞年之後，鼠年再度搶到頭香。（記者詹士弘攝）

西螺的詹棟凱繼雞年之後，鼠年再度搶到頭香。（記者詹士弘攝）

2020-01-25 12:20:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮除夕夜搶頭香活動加碼送機票，吸引數以萬計的信眾前來試手氣，今年由來自西螺的詹棟凱奪得好彩頭，獲得廟方頒贈價值3萬多元的禮品，吸引數萬人前來試手氣；詹棟凱說，這也是他繼雞年之後，第二次拿搶到頭香，為了讓更多人知道媽祖慈悲，將把機票捐出讓其他信眾抽獎。

福興宮依循古例，於除夕夜10時30分關廟門，象徵結束舊年，新年開啟廟門。西螺福興宮董事長楊文鐘說，今年搶頭香狀元獎品豐富，除了無價的頭香狀元匾額、太平媽純金項鍊、劍湖山免費住宿券、美金紅包與精美太平媽文創組合，還有日本賞櫻來回機票，價值3萬元、讓頭香狀元好運一整年！

23歲從事花藝工作的詹棟凱說，他昨天8點半就到福興宮排隊等著搶頭香，這次能搶到頭香，希望太平媽能更興旺，全台平安順利；他也說，搶到頭香的秘訣就是有一顆善良的心，不要作弊，他在雞年第一次搶到頭香，當時有人要拉他，他向媽祖婆說，「有人要拉我，請媽祖婆幫我」，結果媽祖婆真的讓他搶到頭香。

福興宮除夕夜安排一系列，除夕太平跨年晚會、施放祈福氣球、炮炸年獸、火把踩街、吃平安圓、跨年煙火、西螺媽祖迎春燈會，讓民眾能在福興宮感受濃濃年味。今年福興宮準備8800份開運美金一元紅包讓民眾都能得到太平媽的祝福，排隊人潮眾多，展現濃濃年節氣氛。

西螺的詹棟凱（左）繼雞年之後，鼠年再度搶到頭香。（記者詹士弘攝）

西螺的詹棟凱（左）繼雞年之後，鼠年再度搶到頭香。（記者詹士弘攝）

西螺福興宮搶頭香，吸引數萬人參與。（記者詹士弘攝）

西螺福興宮搶頭香，吸引數萬人參與。（記者詹士弘攝）

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