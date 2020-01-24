武漢肺炎》中客團禁來台 從武漢擴大到全湖北

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中）表示，現在警戒從中國武漢擴大到整個湖北省，湖北地區中國人一律拒絕登機與入境。

2020-01-24 21:01:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著台灣武漢肺炎確診案例新增2例，中客團警戒也從武漢團擴大到湖北。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，現在警戒從中國武漢擴大到整個湖北省，湖北地區中國人一律拒絕登機與入境；台灣現在所有湖北團，都會請他們盡快離境；離境前會做健康監測，派防疫醫師確實檢疫。

交通部觀光局長周永暉表示，湖北團現在台灣共有10團、158位旅客在台灣（包含武漢團5團、73人），今晚有1團湖北團共16人會再離境。他們原本來台遊程是8天7夜，會在不同時間回去；但今日有確診病例後，現在已經停止旅行團活動，並請他們盡快離境，必要時會請交通部民航局協助。陳時中表示，但現在中國很多城市都已封城，且航班載客較滿，要尋找適當班機與地點。

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目前在台灣的4團湖北團旅客，行程都會繼續走下去，不過會全程監管團員健康狀況；5團武漢團方面行程就不繼續走，離境前已請旅客回到飯店休息，並在固定範圍活動。

另外，對於在台灣的其他中國團，陳時中說，同樣會進行遊客健康檢測，並建議他們盡速離境。陳時中強調，所有中國團在台灣旅遊地點、接觸者都在掌握之中，後續會密切監視。

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