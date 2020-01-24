為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》中客團禁來台 從武漢擴大到全湖北

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中）表示，現在警戒從中國武漢擴大到整個湖北省，湖北地區中國人一律拒絕登機與入境。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中）表示，現在警戒從中國武漢擴大到整個湖北省，湖北地區中國人一律拒絕登機與入境。

2020-01-24 21:01:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著台灣武漢肺炎確診案例新增2例，中客團警戒也從武漢團擴大到湖北。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，現在警戒從中國武漢擴大到整個湖北省，湖北地區中國人一律拒絕登機與入境；台灣現在所有湖北團，都會請他們盡快離境；離境前會做健康監測，派防疫醫師確實檢疫。

交通部觀光局長周永暉表示，湖北團現在台灣共有10團、158位旅客在台灣（包含武漢團5團、73人），今晚有1團湖北團共16人會再離境。他們原本來台遊程是8天7夜，會在不同時間回去；但今日有確診病例後，現在已經停止旅行團活動，並請他們盡快離境，必要時會請交通部民航局協助。陳時中表示，但現在中國很多城市都已封城，且航班載客較滿，要尋找適當班機與地點。

目前在台灣的4團湖北團旅客，行程都會繼續走下去，不過會全程監管團員健康狀況；5團武漢團方面行程就不繼續走，離境前已請旅客回到飯店休息，並在固定範圍活動。

另外，對於在台灣的其他中國團，陳時中說，同樣會進行遊客健康檢測，並建議他們盡速離境。陳時中強調，所有中國團在台灣旅遊地點、接觸者都在掌握之中，後續會密切監視。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員
2020-01-24 20:21

武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員
武漢肺炎》台商返嘉義發燒就醫 隔離治療檢驗
2020-01-24 18:13

武漢肺炎》台商返嘉義發燒就醫 隔離治療檢驗
北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣

北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣
武漢肺炎》中國26死882例確診 上海迪士尼25日起暫時關閉
2020-01-24 18:10

武漢肺炎》中國26死882例確診 上海迪士尼25日起暫時關閉
武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國
2020-01-24 18:09

武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國
2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡

2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡
武漢肺炎》中港澳班機旅客入境 即起須填寫「旅客健康聲明卡」
2020-01-24 17:36

武漢肺炎》中港澳班機旅客入境 即起須填寫「旅客健康聲明卡」
生活今日熱門
2020-01-24 10:30

武漢肺炎26死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-24 18:09

武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國

2020-01-24 18:13

武漢肺炎》台商返嘉義發燒就醫 隔離治療檢驗

2020-01-24 20:21

武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播