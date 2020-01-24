武漢肺炎》春節到來 竹市團隊與責任醫院配合整備工作

新竹市衛生局長王宗曦今視察各急救重度責任醫院及負壓隔離病房，瞭解目前各急救責任醫院及就武漢肺炎疫情及流感整備工作情形。（新竹市政府提供）

2020-01-24 15:46:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕防疫視同作戰！為因應中國新型冠狀病毒感染引發的肺炎疫情，並確保新竹市各項醫療防疫等物資整備，新竹市衛生局表示，除持續與中央保持密切連繫，已將新竹市生物病原流行疫情指揮中心提升至二級，加入消防局及民政處等單位，以提供最新資訊予急救責任醫院因應，以全力防堵疫情於社區傳播。

新竹市無武漢肺炎確診個案，市長林智堅表示，防疫視同作戰 ，為因應疫情，市府團隊於春節期間已做好各項整備工作，也要求衛生局作好新竹市各醫療院所的整備，於年關期間加強人力分配以及早因應，要以嚴謹的態度及最高的準備，做到防疫滴水不漏，讓市民的健康得到最妥善的照護。

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指揮官衛生局長王宗曦今再次視察各急救重度責任醫院及負壓隔離病房，除感謝各醫院於春節期間配合疫情整備外，也同時瞭解目前各急救責任醫院及就武漢肺炎疫情及流感整備工作情形，視察部分包括醫院端備有11床負壓隔離病床的使用情形、呼吸器共118台，醫院端裝設紅外線監測來院個案體溫，及加設發燒篩檢帳篷以因應民眾就醫需求，也請民眾配合發燒篩檢及就醫分流。

新竹市也備妥N95及外科等級口罩5萬餘個以及400件全身式防護衣備用，並與各藥局配合物資調度事宜，確認各項儲備量以因應疫情所需；同時透過即時訊息轉知各醫院，掌握最新隔離病床數及病人狀況，以利本市應變策略，降低就醫感染風險，也加強急診支援人力以因應春節連假期間相關疫情可能帶來的衝擊，做好準備。

衛生局表示，提醒民眾請勿諱疾忌醫，做好個人防護準備，就醫前後勤洗手，戴口罩，勿用手碰眼、口、鼻，即可避免其他感染，也再次呼籲，春節旅遊旺季，返國入境14日內如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員，依指示配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，以供醫師及時診斷通報。

民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，可至疾管署網站或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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新竹市政府團隊與各醫療院所做好整備工作，於年關期間加強人力分配以及早因應，圖為待命的醫護人員。（新竹市政府提供）

為因應疫情，新竹市急救責任醫療院所於戶外發燒篩檢站帳棚。 （新竹市政府提供）

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