武漢肺炎》新增70疑似病例 放寬發燒或急性呼吸道感染須通報

防範武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疾管署放寬為「發燒或急性呼吸道感染」須通報。（記者劉力仁攝）

2020-01-24 15:39:11

〔記者劉力仁／台北報導〕武漢肺炎疫情擴大，我國中央流行疫情指揮中心宣布，為減輕急診壅塞之負擔，另也為快速區別春節期間中國回台發病者為流感或新型冠狀病毒肺炎之鑑別診斷，今天（24日）至2月29日公費流感藥劑新增擴大用藥對象「類流感病人，臨床評估符合流感診斷者（不論國籍）」。

此外，為涵蓋少部分有武漢旅遊史的輕微發燒，但有呼吸道感染症狀的疑似個案，調整病例定義，放寬為「發燒或急性呼吸道感染」。民眾自武漢地區返國無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩。自中國其他地區回國無症狀者，避免至人口密集處及搭乘大眾交通運輸工具，要去者或要搭乘者應戴口罩。

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最新疫情統計，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨（23）日新增70例通報，截至目前共通報134名個案，其中1名確診（1月21日已公布）、27名已排除、106名隔離檢驗中（21例初驗陰性，其餘仍待檢驗）。

另1月21日確診個案，目前於醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者中，22日公布輕微咳嗽無發燒接觸者已恢復，昨（23）日有另1位接觸者出現發燒症狀，其餘皆無異常。

依據中國疾控中心截至23日通報資料，目前中國31省市（不含港澳特別政區）中共29省市有確診病例，累計確診830例個案，其中177例重症，累計25例死亡。密切接觸者 9507人，追蹤中8420人。其他國家及地區確診個案共16例，包括泰國4例、香港、澳門、越南及日本各2例，台灣、新加坡、南韓、美國及各1例。

莊人祥表示，民眾無需特意至國內8家指定醫院就醫，在全國所有醫療院所就醫時，只要經醫師判斷符合通報定義，皆可採檢送驗至疾管署或8家新型冠狀病毒指定檢驗機構檢驗。返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站。

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