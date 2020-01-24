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武漢肺炎》宜縣通報疑似病例6例 均無武漢旅遊史

宜蘭縣政府今天成立「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」，全面展開防疫。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府今天成立「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」，全面展開防疫。（記者游明金攝）

2020-01-24 13:23:40

［記者游明金／宜蘭報導］中國武漢肺炎疫情持續升溫，宜縣也出現6例通報病例3男3女；其中2例的一採初步判斷為陰性，另4例仍待檢驗結果中，目前無確診個案。這6例都有中國旅遊史，但均未到過武漢地區，年齡在40歲到76歲間。因應中央流行疫情指揮中心提升至第二級，宜蘭縣政府今天也正式成立「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」，全面展開防疫。

「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」今天成立；縣長林姿妙說，防疫視同作戰，面對中國武漢肺炎疫情來勢洶洶，宜縣已召開多次整備會議，目前有6例 ，2例是陰性，4例還在檢驗，衛生局都準備好了，口罩等物資足夠，今天雖然是除夕，準備工作還是要做好，防疫中心正式成立，希望讓傷害減到最低。

衛生局長徐迺維說，武漢肺炎在中國疫情有擴張現象，中央提升到2級，宜縣防疫分兩層，一是衛生局災害應變小組，另一是今天成立指揮中心，疫情看起來來勢洶洶，但只要準備好有信心能控制住。

「中國武漢肺炎」已列為我國第五類法定傳染病，至昨天為止，宜縣共通報案例6例。其中2例的一採初步判斷為陰性，另4例仍待檢驗結果，目前全縣無確診個案。

縣府呼籲民眾應保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣、落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，避免接觸野生動物，以及自中國返臺後做好自主健康管理14天，期間如出現發燒及呼吸道症狀，應配戴口罩儘速到醫療院所就醫。

相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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宜蘭縣政府今天成立「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府今天成立「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」。（記者游明金攝）

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