武漢肺炎》台灣可能大爆發？ 柯文哲籲中國要講實話不可隱瞞

中國「武漢肺炎」蔓延，台北市長柯文哲今早前往台北市聯合醫院中興院區慰勞過年辛苦值班的醫護人員，被問到武漢肺炎可不可能在台灣大流行，柯文哲直言，這需要有數據，要知道中國的狀況。（記者簡榮豐攝）

2020-01-24 12:49:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國「武漢肺炎」蔓延，台北市長柯文哲今早前往台北市聯合醫院中興院區慰勞過年辛苦值班的醫護人員，被問到武漢肺炎可不可能在台灣大流行，柯文哲直言，這需要有數據，要知道中國的狀況，因此中國要講實話、絕對不可以隱瞞，武漢不會騙新疆或鄰近的四川省，否則台灣不知道要怎麼準備。

柯文哲今早先是前往視察中正橋北市端的重慶南路高架橋段的拆除工程作業，並接受媒體聯訪，媒體問到視察結束要轉赴中興院區的公開行程，柯文哲解釋，過年期間要特別感謝不休假同仁，警消衛是主要，尤其現在武漢肺炎疫情升溫，要盯一下聯合醫院的簡報，因為不可能讓武漢台商不回國，因此防疫工作還是要做。

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中國武漢肺炎疫情有持續擴大跡象，中央流行疫情指揮中心將疫情等級提升至第二級，對此柯文哲直言，新興傳染病一定會出現，他也在許多場合解釋過，現在空中交通移動太迅速，而武漢肺炎潛伏期可達到12天，代表感染12天都會沒發病，這期間地球都不知道繞幾圈了，所以一發生全世界每個國家都有，台灣很難避免。

柯文哲表示，現在戰略就是一出現就要立刻處理，因為一個、一個還有辦法處理，若同時1、20個出現就會左支右絀，因此儘管現在是過年期間放假，聯醫醫療團隊還是要準備好。

短暫視察拆除工程10多分鐘後，柯文哲便驅車前往中興院區慰勞醫護人員，並聽取防疫簡報。柯文哲表示，這次武漢肺炎是冠狀病毒，就當作是SARS的弟弟，可能潛伏期、致死率會差個幾％，但基本上很接近，因此整個防疫作戰經驗就當作是SARS。

柯文哲說，SARS從2003年至今經過十幾年沒再發生，因此現在最重要是把SARS的SOP拿出來再對一遍，按照規則哪些該做就馬上補起來，因此他也會提醒聯醫團隊。

柯文哲強調，台灣不該被排除在世界防疫體系之外，中國要封殺台灣「在其他方面我還不想跟你辯論」，但WHA、WHO這些世界衛生組織絕對不可以把台灣排除在世界防疫體系之外。

媒體問武漢病毒在台灣何時可能流行，柯文哲坦言這要有數據，要知道中國的狀況，像是武漢停飛，但可以從武漢坐車到廣東再飛進來，因此防疫措施要跟中國對接，像是到底要怎麼做、怎麼應付，但現在兩岸不溝通加上台灣被排除在WHO，讓台灣防疫更困難，他認為中國封殺台灣其他事情是政治問題，但這件事情絕對不行，會造成台灣防疫困難。

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